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Spor

Rıdvan dilmen, 'hükümet istifa'yı kınadı

Rıdvan Dilmen: 3 Temmuz sürecinde Sayın Başbakanımız Tayyip Erdoğan, herkesten fazla Fenerbahçelilik göstermiştir

30 Aralık 2013 01:21

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe taraftarının Başbakan Erdoğan ve hükümet aleyhinde yaptığı tezahüratları kınadığını açıkladı.
NTV'de yayınlanan Yüzde 100 futbol programına katılan Dilmen şunları söyledi:
"Ben Fenerbahçeliyim. İnsanlar bana gönül koyabilir ama Başbakanımızın şahsına karşı yapılan tezahüratları kınıyorum. 3 Temmuz sürecinde Sayın Başbakanımız Tayyip Erdoğan, herkesten fazla Fenerbahçelilik göstermiştir. Bildiğim için söylüyorum. Bu ayrıntıların hepsini sayın Aziz Yıldırım biliyordur ve konuyla ilgili açıklama yapmasını bekliyorum. Bir Fenerbahçeli olarak gerçekten çok üzüldüm. Çok ciddi hizmetleri olan ülkenin Başbakanına haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Neden haksızlık yapıldığını da Başkan Yıldırım'ın açıklamasını bekliyorum. Beğenmeyebilirsiniz, oy kullanmayabilirisiniz. Zaten Fenerbahçe kulübüne siyasetin karışmaması lazım. Sayın Başbakan herkesten fazla Fenerbahçelilik yapmıştır hiç haketmedi."
 

Sosyal medyada tepki topladı

 
@ihaveaprobIem:
Çocukluğumun kahramanı olan Rıdvan Dilmen şu son yorumundan sonra benim için bitmiştir...
 
@erhun_geyisi:
Kim ne derse desin, Rıdvan Dilmen'in futbol değerlendirmelerini her zaman çok önemserim. Ama siyasete girdiği zaman kulaklarımı tıkıyorum
 
@samilbi
Rıdvan Dilmen pozisyon hatası yapıyor.
 
@alkarsilayan
% yüz futbolda, Rıdvan Dilmen'in Başbakan hakkında söylediklerine, bir Fenerbahçe taraftarı olarak % yüz katılmıyorum.
 
@gokhanduldul
Tüm sevgimi sıfırladın Rıdvan Dilmen
 
@cantatilyapsin 
Fener beklemediği yerden gol yedi- Bakınız RIDVAN DİLMEN
 
@hsakir
Kusura bakma Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe taraftarı senin gibi düşünmüyor.

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