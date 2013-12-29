T24 LogoT24 Logo
Spor

Lider Fenerbahçe, ligin ilk yarısını farkı 8 puana çıkararak bitirdi

Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki karşılaşmada 6 tane birbirinden mükemmel gol oldu

29 Aralık 2013 20:47

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasındaki son maçta Kayserispor'u 5-1'lik skorla mağlup ederek haftalar öncesinden garantilediği şekilde ilk yarıyı lider olarak tamamladı.
Sarı-lacivertliler bu galibiyetle birlikte Spor Toto Süper Lig'de 2013-2014 sezonunun ilk yarısını 41 puanla lider olarak tamamladı. Kayserispor ise 12 puanda kaldı.
Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 51. dakikada penaltıdan Cristian Baroni, 61. dakikada Moussa Sow, 63. dakikada Mahmet Topal, 70. dakikada Emmanuel Emenike ile 75. dakikada Caner Erkin kaydetti.
Karşılaşmada atılan 6 golün 6'sı da birbirinden güzeldi ancak Caner Erkin'in attığı 5. gol daha şimdiden sezonun en güzel gollerinden biri olduğunu gösterdi... Caner'in golü sonrasında büyük mutluluk yaşayan taraftarlar, başarılı oyuncuyu dakikalarca ayakta alkışladı.
 

'Her yer yolsuzluk her yer rüşvet'

 
Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki karşılaşma başlamadan taraftarların protestoları başladı. Saracoğlu'nu dolduran taraftarların büyük bir bölümü, 17 Aralık'ta başlayan operasyona göndermede bulunarak "Her yer yolsuzluk her yer rüşvet" ve "Hükümet istifa" diye bağırdı.   
Karşılaşmanın 34. dakikasında da aynı sloganları atan taraftarlar, tepkilerini 72. dakikada "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" ve "Ali İsmail Korkmaz, Fenerbahçe yıkılmaz" şeklinde bağırarak sürdürdüler.

 

ETİKETLER

fenerbahçemaçfutbolgollerözetanlatım

İlgili Haberler

Taraftar, Ali İsmail Korkmaz'ı unutmadı

Sarı lacivertli taraftarlar, Eskişehir'de Gezi eylemlerinde polis ile eli sopalı bazı kişilerce öldürülen ve Fenerbahçeli olduğu bilinen Ali İsmail Korkmaz için tezahüratlarda bulundu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24