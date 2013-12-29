Lider Fenerbahçe, ligin ilk yarısını farkı 8 puana çıkararak bitirdi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasındaki son maçta Kayserispor'u 5-1'lik skorla mağlup ederek haftalar öncesinden garantilediği şekilde ilk yarıyı lider olarak tamamladı.

Sarı-lacivertliler bu galibiyetle birlikte Spor Toto Süper Lig'de 2013-2014 sezonunun ilk yarısını 41 puanla lider olarak tamamladı. Kayserispor ise 12 puanda kaldı.

Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 51. dakikada penaltıdan Cristian Baroni, 61. dakikada Moussa Sow, 63. dakikada Mahmet Topal, 70. dakikada Emmanuel Emenike ile 75. dakikada Caner Erkin kaydetti.

Karşılaşmada atılan 6 golün 6'sı da birbirinden güzeldi ancak Caner Erkin'in attığı 5. gol daha şimdiden sezonun en güzel gollerinden biri olduğunu gösterdi... Caner'in golü sonrasında büyük mutluluk yaşayan taraftarlar, başarılı oyuncuyu dakikalarca ayakta alkışladı.

'Her yer yolsuzluk her yer rüşvet'