Lider Fenerbahçe, ligin ilk yarısını farkı 8 puana çıkararak bitirdi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasındaki son maçta Kayserispor'u 5-1'lik skorla mağlup ederek haftalar öncesinden garantilediği şekilde ilk yarıyı lider olarak tamamladı.
Sarı-lacivertliler bu galibiyetle birlikte Spor Toto Süper Lig'de 2013-2014 sezonunun ilk yarısını 41 puanla lider olarak tamamladı. Kayserispor ise 12 puanda kaldı.
Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 51. dakikada penaltıdan Cristian Baroni, 61. dakikada Moussa Sow, 63. dakikada Mahmet Topal, 70. dakikada Emmanuel Emenike ile 75. dakikada Caner Erkin kaydetti.
Karşılaşmada atılan 6 golün 6'sı da birbirinden güzeldi ancak Caner Erkin'in attığı 5. gol daha şimdiden sezonun en güzel gollerinden biri olduğunu gösterdi... Caner'in golü sonrasında büyük mutluluk yaşayan taraftarlar, başarılı oyuncuyu dakikalarca ayakta alkışladı.
'Her yer yolsuzluk her yer rüşvet'
Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki karşılaşma başlamadan taraftarların protestoları başladı. Saracoğlu'nu dolduran taraftarların büyük bir bölümü, 17 Aralık'ta başlayan operasyona göndermede bulunarak "Her yer yolsuzluk her yer rüşvet" ve "Hükümet istifa" diye bağırdı.
Karşılaşmanın 34. dakikasında da aynı sloganları atan taraftarlar, tepkilerini 72. dakikada "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" ve "Ali İsmail Korkmaz, Fenerbahçe yıkılmaz" şeklinde bağırarak sürdürdüler.