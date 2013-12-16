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Ali İsmail'in annesi: Hakkımı Fatma Şahin'e helal etmiyorum

Ali İsmail'in annesi, Milletvekili Candan Yüceer'e yazdığı mektupta 'Yavrusu kucağından alınan bir anne olarak ben hakkımı Fatma Şahin’e helal etmiyorum' dedi

16 Aralık 2013 18:21

 

Ali İsmail'in annesi Emel Korkmaz, Fatma Şahin'e sitem etti. CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'e mektup yazan Korkmaz'ın mektubunun bir bölümü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında Yüceer tarafından okundu. 

Bülent Sarıoğlu'nun Hürriyet'te yer alan yazısına göre,Candan Yüceer, ''Bu bütçe anaların gözyaşını dindirir mi? '' sözlerinin ardından mektubun  bir bölümünü okudu. “Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz’ın aile bakanı olarak acısına sessiz kalan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’e hakkını helal etmediğini'' söyleyen Yüceer, anne Korkmaz’ın mesajlarının bir kısmını şöyle aktardı:

 

'Fatma Şahin'in hiç mi içi sızlamadı'

 

“... Bu acıyla nasıl yaşayacağımı düşünürken şimdi bizlere yeni acılar yaşatıyorlar. Ali İsmail’in davasını bizlerden kaçırıyorlar. Ali İsmailim, yeni bir eve taşınma telaşı içerisindeydi. Kontrat imzalayıp kendi evlerine döndükleri sırada o akşam, yapılan yürüyüşü görmüşler ve katılmışlar. Eşyaları odasına geldi ancak kendisi eve gelemedi.... Yavrumun acımasızca öldüresiye dövüldüğünü, nasıl katledildiğini herkes izledi.

Sayın Fatma Şahin izlerken hiç mi içi sızlamadı, hiç mi duygulanmadı ki bir kez olsun ‘Böyle olsun istemezdik’ demedi, bir başsağlığı dilemedi. Yavrusu kucağından alınan bir anne olarak ben hakkımı Fatma Şahin’e helal etmiyorum. Allah hiçbir anneye bu acıyı yaşatmasın.”

 

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