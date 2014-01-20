Adli Tıp: Ali İsmail'i o tekmeler öldürdü!

Eskişehir’de, üniversiteli Ali İsmail Korkmaz’ın ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, dayakla ölüm arasında illiyet bağı olduğu tespit edildi. Raporda, boyun ve yüzdeki kemik kırıklarının beyin kanamasına ve ölüme yol açtığı belirtildi. Raporda Korkmaz’ın kullandığı ilaçların beyin kanamasını hızlandırdığı kaydedildi.

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Adli Tıp Kurumu’na yazı yazarak, Korkmaz’a ait tüm tedavi evraklarını ve tüm raporları göndermiş; darbeler tek tek değerlendirilerek, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) ‘yaralama’ suçunu düzenleyen 86 ve 87. maddeleri kapsamında rapor hazırlanmasını istemişti.

Mahkeme ayrıca, Korkmaz’ın ölümüne hangi yaranın veya darbenin sebebiyet verdiği, diğer yaralanmasının bu meydana gelen ölüm neticesinde bir katkısının olup olmadığı, Korkmaz’da daha önce var olduğu söylenen rahatsızlığın veya kullandığı ilaçların darp olayı ile birleşmesi sonucunda ölüm neticesinin meydana gelmesinde bir etkisinin olup olmadığı hususlarının araştırılmasını talep etmişti.

Radikal Gazetesi'nden İsmail Saymaz'ın haberine göre, Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu da bu yazı üzerine hazırladığı raporu mahkemeye göndedi.

Raporda; kronik kalp damar ve kapak hastalığı bulunan Korkmaz’ın sağ omuz arka kısımda, sırtta, sol omuz arka kısımda, sol kol dış yüzde, sağ belde, sol bacak iç yanda, sağ el dışta ekimozlar bulunduğu belirtildi. Ayrıca beynin sağ kesiminde hassasiyet, sıyrık ve ödemlerin bulunduğu; boyun ve yüzdeki kemik kırıklarının yaşamına tehlikeye soktuğu saptandı. Ölümünün beden travmasına bağlı kafatasındaki kemik kırıkları ve yaygın yumuşak doku yaralanması ile birlikte beyin kanaması ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana gelmiş olduğu ifade edilerek, “Korkmaz’ın 2 Haziran’da gerçekleşen darp olayına bağlı yaralanması ile 10 Temmuz’daki ölümü arasında illiyet bağı olduğu” saptandı.

Raporun sonunda da, Korkmaz’ın kullandığı ilaçların darp eylemi sonucu meydana gelen beyin kanaması oluşumunu kolaylaştırıcı ve kanamayı arttırıcı etkisiyle, ölümün meydana gelmesinde katkısının olduğu” belirtildi.