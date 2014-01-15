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Fenerbahçeliler, Ali İsmail Korkmaz anıtı yapmak istiyor

Bir grup Fenerbahçe taraftarı, Kadıköy Belediyesi'ne başvurarak Yoğurtçu Parkı'na Ali İsmail Korkmaz Anıtı yapmak istediklerini bildirdi

15 Ocak 2014 13:54

Fenerbahçeli taraftarlar Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu yanındaki Yoğurtçu Parkı'na "Ali İsmail Korkmaz Anıtı" yapılması için Kadıköy Belediyesi'ne başvurdu. Fenerbahçeliler, belediyeye verdikleri dilekçede, "Anıtın tüm masraflarının tarafımızca karşılanacağını kabul ederiz" dedi.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, Fenerbahçe taraftarları, Eskişehir'deki Gezi eylemlerine katıldığı günün akşamında ara sokakta dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz unutmuyor. Fenerbahçe taraftarları, Ali İsmail Korkmaz için ilk önce, "Daha 19 yaşında, düşlerinde özgür dünya / Öptüğü çubuklu forma, yaşayacak anısında / Ali İsmail Korkmaz, Fenerbahçe yıkılmaz" tezahüratını yazmıştı.

Bu tezahüratın ardından Kadıköy Belediyesi'ne bir dilekçe veren Fenerbahçeliler, Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun yanında bulunan Yoğurtçu Parkı içine Ali İsmail Korkmaz Anıtı yapılmasını istedi. Fenerbahçeli taraftarların verdikleri dilekçe şöyle:

"Sorumluluk alanınız dahilinde bulunan Yoğurçu Parkı içine Fenerbahçe taraftarları adına bir Ali İsmail Korkmaz Anıtı yaptırmak istiyoruz.

Parkın stat tarafındaki girişine yakın bir bölge düşünmekle beraber sizin göstereceğiniz bölgeye tabi olacağımızı kabul ederiz.

Anıtın projesini, biçimini ve görselini aşamalarıyla ve gerçekleştirmeden önce onayınıza sunacağımızı kabul ederiz.

Anıtın tüm masraflarının tarafımızkdan karşılanacağını kabul ederiz.

Bilgilerinize ve gerekli izinlerinize arz ederiz."

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