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Politika

Ak Saray'ın ağaçları, mermerleri ve koltuklarına 70 milyon dolar harcandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ak Saray'da kullanacağı mobilyalar için servet harcandığı belirtiliyor

29 Kasım 2014 21:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ak Saray'da kullanacağı alanlar ve makam odası için mobilyaların, dünyanın bir numarası olarak kabul edilen İtalyan firması Giorgietti ile Fransız Daisy Simon’dan alındığı belirtildi. 

Yurtdışından (İtalya ve Fransa) getirtilen koltuğun tanesinin 25 bin euro (yaklaşık 75 bin lira) olduğu ifade ediliyor.

Ak Saray’ın diğer odaları için, özellikle ofis mobilyaları konusunda iki Türk firmasının tercih edildiği belirtildi.

Taraf gazetesinin haberine göre; Ak saray’ın diğer mobilyalarının Nurus ve Collection markalarından alındığı iddia edildi.

Ak Saray’ın mobilyaları, ağaçları ve mermerleri için harcanan paranın ise 70 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kullanacağı Ak Saray’ın mermerleri için tercih edilen markanın ise Guatemala Indian Green olduğu ileri sürüldü.

 

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