TOKİ 'Ak Saray'dan 297 milyon lira alacaklı

TOKİ’nin kamu kurum ve kuruluşlarına yaptığı inşaat işleri nedeniyle alacaklı olduğu kurumların başında Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) üzerine milyonlarca liraya yapılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı tek başına girdi. TOKİ’nin “Ak Saray” dolayısıyla alacağı 297 milyon lira; Milli Eğitim Bakanlığı’nın 171 milyon lira olan toplum borcunu geride bırakırken, sarayın yapımı sırasında elektrik tesisatıyla ilgili mükerrer ödeme yapıldığı da tespit edildi.

CHP Adana Milletvekili Turgay Develi, dar gelirli yurttaşlara konut yapmak yerine TOKİ’nin borçla lüks saray yapmasına “TOKİ borçla saray yapacağına dar gelirliye ucuza konut yapsın” diye tepki gösterdi.

Mahmut Lıcalı’nın Cumhuriyet’teki haberine göre, AOÇ arazisi üzerine Başbakanlık Hizmet Binası olarak inşa edilen ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kullanmaya başladığı Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın savurganlık örneği olup olmadığı tartışmaları yapılırken, Başbakanlığın Ak Saray nedeniyle TOKİ’ye yüklü miktarda borçlandığı belirlendi. TBMM KİT Komisyonu’nda görüşülen TOKİ’nin 2013 yılı bütçesinde idarenin Temmuz 2013 itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla yaptığı protokoller kapsamında üstlenmiş olduğu yapım işleri için toplam ihale bedeline göre alacak tutarın 10,8 milyar lira olduğu belirlendi.

Ak Saray’ın 297 milyon TL borcu var

TOKİ’nin, ödenen hak edişlere göre alacak tutarı 4 milyar TL olarak gerçekleşirken, Ak Saray’dan kaynaklı alacaklar tek başına kamu kurum ve kuruluşları alacakları arasına girdi. Kurumlara göre sıralandığında hastane yapım protokolleri dolayısıyla Sağlık Bakanlığı’nın TOKİ’ye toplam 826 milyon TL borcu bulunuyor. TOKİ’ye toplam 574 milyon TL borcu olan Emniyet Müdürlüğü’nün ardından, Ak Saray’ın borcu geliyor. Sayıştay raporuna göre Başbakanlık Hizmet Binası olarak tanımlanan Ak Saray’dan TOKİ’nin toplam 297 milyon TL alacağı bulunuyor.

Ak Saray tek başına MEB’i geçiyor

Tek başına Ak Saray’ın borcu Milli Eğitim Bakanlığı’nın toplam borcundan daha fazla olması dikkat çekiyor. Okul yapım protokolü yapan Milli Eğitim Bakanlığı’nın TOKİ’ye toplam borcu 171,8 milyon TL. Buna göre Ak Saray’ın borcu Milli Eğitim Bakanlığı’nın toplam borcundan 126 milyon TL daha fazla.

‘Saray yerine dar gelirliye konut yap’

KİT Komisyonu üyesi CHP Adana Milletvekili Turgay Develi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sarayı olarak inşa edilen yapı dolayısıyla Başbakanlığın TOKİ’ye borçlu durumuna gelmesine tepki gösterdi. TOKİ’nin dar gelirli vatandaşlara konut yapması gerektiğini söyleyen Develi, “AOÇ arazisine kaçak olarak yapıldığı yargı kararıyla kesinleşen sarayın yapımı dolayısıyla TOKİ’nin alacaklı hale gelmesi bu sarayın hem kaçak hem borçlu olduğunu gösteriyor. TOKİ borçla saray yapacağına dar gelirliye ucuza konut yapmalı” diye konuştu.

Mükerrer ödeme iddiası

Sayıştay raporunda Ak Saray’ın yapımında elektrik tesisatı imalatlarında imalat kalemi içinde yer almasına karşın sözleşmede elektrik tesisatı işlerinin mükerrer olarak yer aldığı tespiti de yapıldı. Raporda, Ak Saray ihalesinin yüklenicisinin aynı mahiyetteki bir kısım imalatlara birbirinden farklı fiyatların verildiği de belirlendi.

TOKİ’den yasada yok savunması

Sayıştay’ın söz konusu tespitleri üzerine TOKİ, Kamu İhale Yasası’na göre teklif birim fiyatlı ihalelerde isteklilerce her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların birbirleri ile olan ilişkisinin ayrı ayrı mukayese edilmesi veya uygunluğunun kontrol edilmesine yönelik bir düzenleme bulunmadığını bildirdi. TOKİ, Ak Saray’daki elektrik tesisatı imalatlarına ait poz numaralarının özel olması, her bir poz numarası için ayrı fiyat istenilmiş olması nedeniyle elektrik tesisatı imalatlarında mükerrerlik bulunmadığını savundu.