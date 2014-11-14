'Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın mermerleri Hindistan'dan getirildi, açıklanandan kat kat fazlası harcandı'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Atatürk Orman Çiftliği’nde binlerce ağaç kesilerek yapılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı, lüks ve şatafatın sembolü oldu. Açıklananın kat kat fazlası yapıldı. Mermerleri Hindistan’dan getirildi. Sarayın etrafı yüksek duvar ve bahçe demirleriyle kaplı. Kilometrelerce demir döşenmiş. Çiftliğe turlar düzenleyip devletin nasıl soyulduğunu, Atatürk Orman Çiftliği’nin nasıl talan edildiğini de göstermek istiyoruz. Ak Saray her zaman gündemimizde olacak” dedi.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortak aday olarak Ekmeleddin İhsanoğlu’nun gösterilmesiyle ilgili olarak da, “Biz, toplum olarak önyargılarla insanları tanıyoruz. CumhuRbaşkanı adayımız Ekmeleddin İhsanoğlu’nun adı ‘Ekmeleddin’olmasa, bu kadar tepki çekmezdi. ‘İslam Kalkınma Teşkilatı Genel Sekreterliği’ yaptığına göre şeriatçı olduğu gündeme getirildi. Hiç ilgisi yok. En az iki ayımız bu adamın şeriatçı olmadığını anlatmakla geçti” diye konuştu.

Milli Görüş geleneğinden gelen Mehmet Bekaroğlu’nun CHP’ye katılmasıyla ilgili olarak yapılan eleştirilere yanıt veren Kılıçdaroğlu, “Mehmet Bekaroğlu’nu parti yönetimine almamız eleştiriliyor. Namaz kılıyor diye insanlara önyargılı olmamamız gerekir. Bekaroğlu iyi bir solcu. Laiklik, demokrasi konusunda da son derece duyarlı” dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk’e konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun sözlerinden satırbaşları şöyle:

'Asla umutsuz değilim'

CHP olarak çalışıyoruz. Nerede olay varsa CHP oraya genel başkan yardımcılarını, milletvekillerini gönderiyor. Halkımız narkoz yemiş gibi. Halkın mutlaka değişime ihtiyacı var. İktidardan şikayetçi ama gidip oyunu AKP’ye veriyor. Ama asla umutsuz değilim.

'Saray gündemde kalacak'

Atatürk Orman Çiftliği’nde binlerce ağaç kesilerek yapılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı, lüks ve şatafatın sembolü oldu. Açıklananın kat kat fazlası yapıldı. Mermerleri Hindistan’dan getirildi. Sarayın etrafı yüksek duvar ve bahçe demirleriyle kaplı. Kilometrelerce demir döşenmiş. Çiftliğe turlar düzenleyip devletin nasıl soyulduğunu, Atatürk Orman Çiftliği’nin nasıl talan edildiğini de göstermek istiyoruz. Ak Saray her zaman gündemimizde olacak.

'Adı Ekmeleddin olmasaydı'

Biz, toplum olarak önyargılarla insanları tanıyoruz. CumhuRbaşkanı adayımız Ekmeleddin İhsanoğlu’nun adı ‘Ekmeleddin’olmasa, bu kadar tepki çekmezdi. ‘İslam Kalkınma Teşkilatı Genel Sekreterliği’ yaptığına göre şeriatçı olduğu gündeme getirildi. Hiç ilgisi yok. En az iki ayımız bu adamın şeriatçı olmadığını anlatmakla geçti.

'Bekaroğlu iyi bir solcu'

Mehmet Bekaroğlu’nu parti yönetimine almamız eleştiriliyor. Namaz kılıyor diye insanlara önyargılı olmamamız gerekir. Bekaroğlu iyi bir solcu. Laiklik, demokrasi konusunda da son derece duyarlı. Kendisini yerel seçimlerde Ümraniye Belediye Başkanlığı adaylığına da düşünmüştüm ama olmadı. Bekaroğlu davet edildiği yerlere gidip kendisiyle ilgili soruları cevaplandırıyor. Atatürk’e ‘kefere’ dediğine ilişkin sözleri olduğuna dair iddialar da doğru değil.