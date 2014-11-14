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Öymen: Kılıçdaroğlu, Tanrıkulu'nu kınamazsa, o koltuğuna tekrar oturamaz

CHP'li Onur Öymen: Özür dilemek için partiyi, geçmişi, Atatürk’ü suçlamak lazım. Yani onu suçluyorsunuz ki o dönemlerde yapılanlardan özür diliyorsunuz

14 Kasım 2014 12:57

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun “Dersim'de acı duyan herkesten bin kere özür diliyorum” açıklamalarına Onur Öymen’den tepki geldi. Eski CHP Genel Başkan yardımcılarından olan Öymen, CHP tarihinde hiçbir zaman bir parti yöneticisi bu şekilde Atatürk’ü suçlayıcı bir beyanda bulunmadığını belirterek, “Ümit ediyorum ki partinin Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, bu konuşmayı kınayacaktır. Yoksa Atatürk'ün koltuğunda oturması mümkün değildir” dedi.

Onur Öymen, bir televizyon programında Dersim ile ilgili olarak açıklama yapan Sezgin Tanrıkulu’nun açıklamalarını değerlendirdi. KKTC’de bazı temaslarda bulunan Öymen, Genel Başkan Yardımcısı Tanrıkulu’nun özrünü üzüntüyle karşıladığını kaydetti.

Remzi Samar’ın Cihan’daki haberine göre, Tanrıkulu’nun özür dilemesinin Atatürk’ü suçladığı anlamına geldiğini belirten Öymen, “Orada Dersim olayları dolayısıyla parti namına ve ya partinin yetkilisi olarak özür dilediğini açıklaması, son derece üzüntü vericidir. Çünkü, özür dilemek için partiyi, geçmişi, Atatürk’ü suçlamak lazım. Yani onu suçluyorsunuz ki o dönemlerde yapılanlardan özür diliyorsunuz. CHP tarihinde hiçbir zaman bir parti yöneticisi bu şekilde Atatürk’ü suçlayıcı bir beyanda bulunmamıştır. Atatürk’ün görev yaptığı dönemle ilgili olarak hiçbir zaman hiç kimse özür dilememiştir. Hiçbir parti yöneticisi halktan özür dilememiştir” şeklinde konuştu.

 

‘Kılıçdaroğlu o koltuğa tekrar oturamaz’

 

Bunu kabul etmenin mümkün olmadığına işaret eden Öymen, Kılıçdaroğlu’nun Tanrıkulu tarafından yapılan bu açıklamaları kınaması gerektiğine vurgu yaptı. Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamaların CHP’yi bağlamadığını ifade etmesi gerektiğine işaret eden Öymen, aksi halde Kılıçdaroğlu'nun Atatürk’ten gelen koltukta oturamayacağını öne sürdü.

 

‘Telafisi olmaz’

 

Atatürk’ü suçlayanlara göz yummanın telafisi olmayacağını dile getiren Onur Öymen, “Ayrıca Başbakan’ın Dersim olaylarını Kerbela’ya benzetmesine de tepki göstermeyeceksiniz. Bu da mümkün değildir. Yani CHP’nin tabanının, üyelerinin, örgütünün bunu içine sindirmesi söz konusu olamaz. Ben şahsen bu sözleri içime sindiremedim. İçine sindirenleri de içime sindiremedim” açıklamalarında bulundu.

Daha önce CHP koltuklarında oturanlara da büyük iş düştüğünü bildiren Öymen, “Atatürk’ün koltuğuna oturanların bu şekilde Atatürk’e yönelik bir suçlamada bulunulmasını kabul etmesi, tepkisiz kalmaları mümkün değildir” dedi.

 

‘Tavır almak zorundasınız’

 

“Geçiştirici sözlerle bu meseleyi çözemezsiniz, açık bir tavır almak zorundasınız.” diyen Öymen şöyle devam etti:

“Atatürk’ü suçlayanların yanında mısınız? Partinin birliği bütünlüğü, düşüncesiyle bunu görmekten mi geleceksiniz. Yoksa buna açıkça tavır mı koyacaksınız. Ve bu arkadaşların görevi bırakmasını mı isteyeceksiniz. Bunu bütün partililerimiz beklemektedir. Artık susma zamanı değildir. Herkese görev düşüyor. Susarak partiye hizmet edilemez.”

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