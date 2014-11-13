'CHP, ailesi katledilen bir Dersimliyi genel başkan yaptı; AKP, Dersimliyi meydanlarda yuhalatıyor'

CHP’de Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun CHP adına Dersim katliamından özür dilediğini söylemesiyle parti içinde başlayan tartışma sürüyor. CHP’nin Dersim'le hesaplaştığını söyleyen Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Bu parti, Dersimde ailesi katledilen birini genel başkanı yaptı. Dersimle hesaplaştı ve yüzleşti. Mağdur olan bir çocuğunu getirdi ve genel başkan yaptı” dedi. “Bunların döneminde Dersimli olmak suç” diyen Ağbaba, “Onlar mezhepsel ayrımcılık yapıyor. Meydanlarda Dersimliyi yuhalatıyor. Mesela, Dersimli bir vali var mı? Emniyet Müdürü var mı? Onları da bir kenara koyalım bir çöpçü var mı?" ifadelerini kullandı.

'AKP’lilerden babası ve amcası o dönemde CHP milletvekili olan var'

“Dersim bu ülkenin ortak geçmişi. Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyet, devrimler, sanayileşme, kurumlar her şey ortak geçmiş. Şimdi siz AKP olarak bu ortak geçmişten Dersim’i ayırıp CHP’yi sorumlu tutacaksınız. Böyle bir şey olabilir mi? Bunu sadece CHP’ye yüklemek kadar saçma bir şey olamaz. AKP’de o dönem babası, amcası yakını CHP milletvekili olan var. Onlar ne olacak? Dersim’de yaşananlara herkes ortaktır” dedi.

'Dersim katliamına iyi olmuş denilebilir mi?'

Ağababa’nın T24’e yaptığı değerlendirme şöyle:

“Türkiye’nin ortak geçmişi Dersim’in acısına, bunu yaşayanlara iyi olmuş denilebilir mi? Bir katliam yaşanmış. CHP Dersim’le hesaplaştı. Yüzleşti. Dersimin mağdur olan bir çocuğunu getirdi ve genel başkan yaptı. Bir mağduru, katliamda ailesi katledilmiş bir ailenin çocuğunu genel başkan yaptı. AKP ne yapıyor? Meydanlarda Dersimliyi yuhalatıyor. Dersime giriş çıkış yasağı koyuyor. Dersimli bir vali, genel müdür bir çöpçü var mı?”

Atilla Kart: CHP Tunceli’nin bir evladını genel başkan yaptı

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart da, “CHP’nin ortak aklı, vicdanı aslında bu konuda bünyesinde yüzleşti. Bir özgüven içinde yüzleşti. Anadolunun mütevazi ailesinden, Dersimli Tuncelili bir evladını genel başkan yaparak en anlamlı yüzleşmeyi yaptı. Demokrasidir, bir özgüvendir bu. CHP’nin ortak aklının ve vicdanının kararıdır. Bu Türkiye’yi kucaklayan bir yüzleşmedir. CHP’nin ortak aklının vicdanının vermiş olduğu bu yüzleşmeyi Türkiye olarak anlayabildik mi? Değerlendirebildik mi? Maalesef CHP’nin bu ortak aklı ve vicdanının en başta siyasi iktidarı rahatsız ettiği görülüyor. Siyasi iktidar CHP’nin bu yüzleşmesine rağmen yeni siyaset alanı yaratmak istiyor. Bu oyuna gelmemeliyiz.”

Ali Rıza Öztürk: Ben özür dilemiyorum

CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk da "Dersim özrü" tartışmalarına ilişkin olarak şunları söyledi:

"Ben özür dilemiyorum. Her ülkenin tarihinde devletlerin kurulduğu sırada yaşanan acı, tatlı olaylar var. O olayların ne olduğunun somut olarak ortaya çıkarılması lazım. Olayları değerlendirirken 2015'in gözüyle değil, 1930'ların koşullarıyla değerlendirmek gerekiyor. Böyle acı olayların siyasi istismar konusu yapılmasına karşıyım. Sürekli tarihle didişerek siyaset yapma çok doğru değil. Özür dilemek hiçbir şey ifade etmez, önemli olan benzerlerinin yaşanmaması. Ondan daha fazlası bugün Türkiye'de yaşanıyor" karşılığını verdi.

