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Politika

CHP'li Tanrıkulu Dersim için özür diledi, CHP'li Mengü 'Sen kimsin şerefsiz' dedi!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Dersim olaylarından ötürü CHP adına ilk özrü diledi

13 Kasım 2014 01:01

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, "Genel başkanımın bilgisi dahilinde buraya geldim, CHP Genel Başkan Yardımcısı olarak Dersim'de acı duyan herkesten bin kere özür diliyorum" dedi.

Sezgin Tanrıkulu, CNN Türk'te Katıldığı programda CHP Genel Başkan Yardımcısı olduğunu vurgulayarak, "Dersim'de acı duyan herkesten bin kere özür diliyorum" dedi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde bu programa katıldığının altını çizen Tanrıkulu, sadece özür dileyerek bu sorunun çözülemeyeceğini, araştırma komisyonu kurulması gerektiğini belirtti.

Dersim konusunda bütün Arşivlerin açık olmadığını iddia eden Tanrıkulu, arşivlerin hepsinin açılarak bu konu aydınlatılması gerektiğini ifade etti.

Eski CHP milletvekili Şahin Mengü ise twitter hesabından bu açıklamaya yönelik olarak, "Sezgin Tanrıkulu sen hangi hakla CHP adına özür dileyemezsin. Sen kimsin şerefsiz" ifadelerini kullandı.

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