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Beşir Atalay: Kılıçdaroğlu da Dersim için özür dilesin

Dersim tartışmalarında CHP ve MHP'nin tavrını eleştiren Atalay, 'Dersim tartışmaları enteresandır. İbretle izliyoruz' diye konuştu

13 Kasım 2014 15:26

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Beşir Atalay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun 'Dersim özrü'nü önemli bulduğunu belirterek, "Genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu da özür dilesin" dedi.

Dersim tartışmalarında CHP ve MHP'nin tavrını eleştiren Atalay, "Dersim tartışmaları enteresandır. İbretle izliyoruz" diye konuştu.

Atalay, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda Atalay'a CHP'li Tanrıkulu'nun Dersim için özür dilemesi de soruldu. Atalay'ın konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamalar şöyle:

 

Alevi açılımı

 

Bu konuda parti olarak tavrımız çok açık. Şu anda hükümetimizin yürüttüğü çalışmalar önceden de gündemimizdeydi. AK Parti hükümetinin en önemli özelliği, ülkenin bütün kronik sorunlarının çözme hedefiyle yola çıkması. Kararlılığımız bu yönde. Dersim tartışmaları enteresandır. İbretle izliyoruz. AK Parti'nin durduğu yer var, diğer partilerin durduğu yer var. Bütün sorunları açık açık konuşan bir AK Parti var.

Bunun için geçmişte de yanlışlar varsa bunları dile getiren bir AK Parti var. Üzerini örtmek istemiyoruz. Bugünün sorunları devlet adına faaliyet yürütenlerin yanlışlarıyla oluşmuş. Biz yeni Türkiye inşası içinde geçmişteki hataları göz önüne seriyoruz. Cumhurbaşkanımız, Başbakanken Dersim için devlet adına özür diledi. Bu konuda CHP ve MHP'nin tutumu statükocu ve eski devletçi.

Biz nasıl vatandaş bakışlı politika izliyorsak onlar daha devletçi politika izliyorlar. Biz öyle değiliz. Biz önce insan dedik. Devlet insan için var. Sorunları çözerek devlete güvenin artmasını istiyoruz. Bütün vatandaşlarımızın özgürlük alanının genişletilmesi için çalışıyoruz."

 

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