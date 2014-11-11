Bahçeli: Dersim isyanını dönemin PKK'lıları yaptı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Elektrik doğalgaz ve ulaşıma yapılan zamlarla vatandaşlarımızın çileye zorunlu bırakılmıştır. Domates zam rekoru kırdı. Merkez Bankası inandırıcılığını zayıflatıyor. Sayın Davutoğlu madenciliği yurtdışına taşımayı bırakın da Ermenek’te toprak altında bulunan madencileri çıkarmak için uğraşın” dedi.

Yeni Cumhurbaşkanlığı konutuyla ilgili de konuşan Bahçeli, "Erdoğan 'artık yabancı konukları sokakta karşılamayacağız' diyerek yalana bin yalan katmıştır. Erdoğan’a kadar hangi Cumhurbaşkanı misafirlerini sokakta ağırlamıştır. Çankaya Köşkü sokaktadır da biz mi göremedik bilemedik" diye konuştu.

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu da eleştiren Devlet Bahçeli, "Dersim’i Kerbela’ya benzeterek saygısızlık yapmıştır. Talihsiz sözlerine tepki üzerine her gittiği yerde bize cevap yetiştirmeyi hedeflemiştir. Dersim isyanında hedef Türkiye bütünlüğü idi ve dönemin PKK'lılarıydı. Dersim kin belasıdır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

MHP liderinin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Elektrik doğalgaz ve ulaşıma yapılan zamlarla vatandaşlarımızın çileye zorunlu bırakılmıştır. Domates zam rekoru kırdı. Merkez Bankası inandırıcılığını zayıflatıyor. Sayın Davutoğlu madenciliği yurtdışına taşımayı bırakın da Ermenek’te toprak altında bulunan madencileri çıkarmak için uğraşın. Çinli üretmiş AKP almış, Koreli üretmiş AKP almış, Alman icat etmiş AKP kullanmış, 12 yıldır yapısal adım atmayan AKP’nin sandığı görünce eylem planlarından medet ummuşa ucuz politikadır.

Sayın Erdoğan bina yaparak ecdada layık olunmaz. Ya senin ecdat anlayışında bir hata var ya da ecdat olarak bildiğin başkadır. Erdoğan ve Davutoğlu, Türkiye’nin iç ve dış politikada tel tel döküldüğü dönemde saraylara kurularak itibar kazanacaklarına mı inanmaktadır.

Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada saray ve uçakların milletimizim itibarını temsil ettiği söylenmiştir. Bu ne sorumsuzluk ne maskaralıktır. Ne yani kaçak saray bir de Erdoğan’ın üzerine mi geçirilecektir. Gayrimeşru siyaset biçimini kul affetse Allah affetmeyecektir. Başbakan bıktırıcı tekrarla her mikrofona konuşmakta zihnini ele vermektedir. Cumartesi günü Nevşehir’de ve siya si gündemi alt üst eden bir konuşma yapmıştır.

'Seyit Rıza isimli bölücü'

Dersim’i Kerbela’ya benzeterek saygısızlık yapmıştır. Hainleri aklamak sizin fıtratınızda mı var? Seyit Rıza isimli bölücüyü meşrulaştıranın ve Hazreti Hüseyin’le özdeşleştirenin iblis tarafından aklı çelinmiştir. Türk milletini Yezid’in safında göstermek namertliktir. Bizans’tan af dileyip, Alparslan’dan da hesap soracak mısın?

alihsiz sözlerine tepki üzerine her gittiği yerde bize cevap yetiştirmeyi hedeflemiştir. Dersim isyanında hedef Türkiye bütünlüğü idi ve dönemin PKK'lılarıydı. Dersim kin belasıdır. Başbakan Aksaray Yenikapı metro açılışında bize saldırmıştır. Başbakan aklında çıkarmasın ki MHP zalime karşıdır, haine hasımdır millete nifak saçan alçaklarla hesabı vardı. Davutoğlu zilletin ne olduğunu merak ediyorsa PKK ile yürütülen kanlı pazarlıklara bakmalı titreyip kendine gelmelidir.

'Çamur Ahmet'

Davutoğlu ilk okul çağlarında çamurlu çizmelerle bir müsamerede konuşma yaptığını bir müddet kendisine çamurlu başbakan denildiğini anlatmıştır. Bu şahsa çamurlu başbakan diyenleri uzak görüşlülüklerinden dolayı kutluyoruz. Davutoğlu çok iyi bil ki, çocukluğunda çamurlu çizme giyip müsamereye katılmak bir şey, şu son günlerde önüne gelen iftira atarak çamur Ahmet olmak başka birşey. Başbakan Çamur at izi kalsın mantığıyla hareket etmekten çamur gibi üzerimize sıçramaktadır. Sen tasalanma merhum Başbuğumuz yaşasa aynen bizim gibi davranır, maskenizi düşürür, yakanızdan tutardı."