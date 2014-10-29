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Dünya
Deutsche Welle

Cumhurbaşkanlığı Sarayı kapılarını açıyor

Beştepe'deki yeni Cumhurbaşkanlığı binası bugün 29 Ekim resepsiyonu vesilesiyle açılıyor.

29 Ekim 2014 11:39


Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde Atatürk Orman Çiftliği arazisi içinde yeni Başbakanlık binası olarak inşa edilmişti.

Yaklaşık 200 bin metrekarelik bir alanı kapsayan Cumhurbaşkanlığı Sarayı, medyaya yansıyan bilgilere göre yaklaşık 275 milyon euroya mal oldu.

Kamuoyunda "Ak Saray" olarak da anılan yerleşkenin inşasını, çevre örgütlerinin başvurusuyla alınan bir yargı kararı da durduramamıştı.

Ankara'da bir ilk

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 1923'ten bu yana Cumhurbaşkanlarının konutu olarak kullanılan Çankaya Köşkü'ne geçmesi kararlaştırılmıştı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle düzenlenen resepsiyonu da bugün cumhuriyet tarihinde ilk kez Çankaya Köşkü'nün dışındaki bir mekânda verilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resepsiyonu eşi Emine Erdoğan ile birlikte Beştepe Yerleşkesi'ndeki yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda verecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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