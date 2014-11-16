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Politika

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın sadece yarısı tamamlanabilmiş!

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na ait makete göre, projenin şu ana kadar yalnızca yarısı tamamlanabildi

16 Kasım 2014 16:26

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisine yapılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın maketi ortaya çıktı. Makete göre, sarayın şu ana kadar sadece yarısı tamamlanabildi.

“Ak Saray”ın olarak bilinen Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın maket fotoğrafları, kompleksin gerçek boyutlarını ortaya koydu. Aslı gizlenen makete göre, sarayın şu ana kadar sadece yarısı tamamlanabilmiş.

Zaman’da yer alan habere göre, Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerinde  1 milyar 370 milyon liraya inşa edilen yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın maketi, İstanbul'da Kalyon Model Mimari Maket firmasına yaptırıldı.

‘Ak Saray'ın birebir aynısının 1/500 ölçekte maketini yapan firma, Antalya'da 13-16 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 22'nci Uluslararası Yapı Malzemeleri, İnşaat Teknolojileri, Yapı Yenileme ve Restorasyon Fuarı'nda sergilemek istedi. Ancak Cumhurbaşkanlığı’ndan izin alınamadı. Firmanın fuarda açtığı stantta Saray’ın maketine ilişkin fotoğraflara yer verildi.

Firma yetkilileri, maketin kendisini de fuara getirmek istediklerini, ancak Cumhurbaşkanlığı'nın izin vermediğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı'nın talebi üzerine hazırlanan maketin maliyetine ilişkin bilgi vermeyen yetkililer, maketin Cumhurbaşkanlığı’na teslim edildiğini kaydetti.

Sergilenen fotoğraflarda projenin tamamı görülüyor. Makette, Ak Saray olarak anılan 1000 odalı ana bina, 250 odalı rezidans, ikiz konferans salonu, 4 minareli cami ve külliyesi, çalışanlar için hazırlanan sosyal tesis yer alıyor.

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