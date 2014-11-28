Bakan Bozdağ'ın itirafıyla Ak Saray'ın kaçak olduğu tescillendi

Meclis’teki yeni yargı paketi görüşmelerinde, kamuoyunun, bin odalı Cumhurbaşkanlığı Sarayı konusunda yanıltıldığı ortaya çıktı. Resmî rakamlara göre 1 milyar 370 milyon TL harcanan sarayın kaçak olduğu iddialarına karşı hükümet, inşaatı durduran mahkeme kararının üst mahkeme tarafından kaldırıldığını söylüyordu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, dün Meclis’te aynı bilgiyi tekrarladı. CHP Grup Başkan Vekili Levent Gök, kararı görmek istedi ancak Bozdağ herhangi bir karar gösteremedi.

TBMM Genel Kurulu’nda ele alınan yeni yargı paketi görüşmelerinde kamuoyunun şu ana kadar 1 milyar 370 milyon lira harcanan yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı konusunda yanıltıldığı ortaya çıktı. Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun, inşaat alanını 1. dereceden 3. derece sit alanına çeviren kararı hakkında Ankara 5. Bölge İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Saray, mahkemenin söz konusu kararına rağmen inşa edildi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Adalet Bakanlığı’nın bütçesi görüşülürken mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararının bir üst mahkeme tarafından kaldırıldığını söyledi. Ancak bilginin doğru olmadığı ortaya çıktı. Üstelik bu konudaki itiraf, bizzat Adalet Bakanı Bozdağ’dan geldi. Önceki gün Genel Kurul’da yargı paketi görüşülürken muhalefet milletvekilleri Saray’ın kaçak olduğunu dile getirdi. AKP Grup Başkan Vekili Ahmet Aydın, ısrarla sarayın kaçak olmadığını savundu. Bütün koruma kurullarından gerekli izinlerin alındığını ileri sürdü. Bunun üzerine MHP Kütahya Milletvekili Alim Işık, sarayın kaçaklığının yapı ruhsatından ve yapı kullanma izninden kaynaklanmadığını, 1’inci derecede sit alanını, 3’üncü dereceye dönüştüren kurul kararının mahkeme tarafından yürütmesinin durdurulmasından kaynaklandığını hatırlattı.

CHP Grup Başkan Vekili Levent Gök de Ankara 5. İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararının ortada olduğunu ifade etti. Bunun üzerine Bekir Bozdağ, “Ankara 5. İdare Mahkemesi (2011/1879) esas numaralı dosyasında yürütmeyi durdurma kararı vermiştir ama diğer mahkeme de bu kararın yürütmesini kaldırmıştır. Şu andaki durum bu. Dolayısıyla, mahkeme kararıyla engellenmiş bir şey yok.” dedi. Levent Gök, 5. İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararının ne zaman kaldırıldığını sorunca, Adalet Bakanı, kararı kendisine verebileceğini söyledi. Levent Gök de kararı göstermesini istedi. Bu sırada, Bozdağ’ın arkasında oturan bakanlık bürokratları panik halinde kararı aramaya başladı. Mahkeme kararının olmadığı anlaşılınca, Bozdağ, Levent Gök’ten özür diledi. Gök, özrün kürsüden dilenmesini istedi. Oturuma ara verildi ve başkanlık divanının arkasında, Bakan Bozdağ ile grup başkan vekilleri kısa bir toplantı yaptı.

Oturum tekrar açıldığında Adalet Bakanı Bozdağ, Genel Kurul’a hitap etti: “Biraz önce Sayın Gök’ün bahsettiği 5. İdare Mahkemesi kararıyla ilgili bilgi verirken orada bürokrat arkadaşların bana naklettiği şekilde konuştum. 5. İdare Mahkemesi’nin verdiği kararın akıbetini sorduğumda, ‘Bölge İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi’ şeklinde beni bilgilendirdiler. Ben de onun üzerine, size yürütmeyi durdurma kararı olduğunu ifade ettim. Kusura bakmayın. Bir bilginin sehven yanlış aktarılması nedeniyle ben size onu doğru bilgi olarak takdim ettim, düzeltiyorum. 5. İdare Mahkemesi’nin verdiği yürütmeyi durdurma kararına karşı yapılan itiraz, bölge idare tarafından reddedilmiştir.”

‘Ruhsat veren Ankara Büyükşehir Belediyesi suç işledi’

Bu açıklamanın ardından kürsüye gelen CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, “Mahkeme kararları, yasama, yürütme, yargıyı bağlar. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni vermesi sahte evrak düzenleme suçudur. Burada ben cumhuriyet başsavcılıklarının hepsini görevlerini yapmaya davet ediyorum.” diyerek, sorumlular hakkında TCK’nın 278’inci maddesine göre işlem yapılmasını istedi. CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek de, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın bu açıklamasıyla, cumhurbaşkanının oturmaya başladığı sarayın kaçak olduğunu itiraf ettiğini söyledi.