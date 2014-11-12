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Mimarlar Odası'ndan Papa’ya mektup: O saray kaçak, Cumhurbaşkanı’nın davetine katılmayın

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Vatikan Büyükelçiliği'nden randevu talep etti

12 Kasım 2014 10:32

Mimarlar Odası Ankara Şubesi yöneticileri, 28 Kasım'da kamuoyunda Ak Saray olarak bilinen yeni Cumhurbaşkanlığı konutunun ilk yabancı konuğu olacak olan Papa Francis'e mektup yazarak, sarayı kaçak olduğu gerekçesiyle davete katılmamasını istedi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi yöneticileri, 28 Kasım'da Türkiye'ye gelecek olan Papa Francis'e mektup yazdı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için yapılan yeni Cumhurbaşkanlığı konutunun inşa sürecinde yaşanan hukuksuzluklara ilişkin bir rapor hazırlayıp Papa'ya gönderen mimarlar, mektupta, sarayın 'kaçak' olduğunu vurgulayarak yapının meşrulaştırılmamasını istediler.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Vatikan Büyükelçiliği'nden randevu da talep etti.

 

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