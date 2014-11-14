'Ak Saray'ın hangi paraya mâl olduğu hiç önemli değil'

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, yeni Cumhurbaşkanlığı binasıyla ilgili tartışmaları değerlendirirken, "Bu tür yapılar ülkelerin prestij yapılarıdır. O bakımdan hangi paraya mal olduğu konusu hiç önemli değildir" dedi.





Şahin, Karabük'ün Ovacık İlçesi'nde hayırsever işadamı, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sedat Namal tarafından yaptırılacak olan Karabük Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nun protokol imza törenine katıldı.



Cumhurbaşkanlığı binasıyla ilgili tartışmaların hatırlatılması üzerine Şahin, şöyle dedi: "Bu tür yapılar ülkelerin prestij yapılarıdır. O bakımdan hangi paraya mal olduğu konusu hiç önemli değildir. Ülkemiz için, halkımız için yapılmıştır. Burayı, halkın oylarıyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı olması nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan kullanıyor.



2019'da yenilenecek seçimde bir başkası belki seçilir ve o kullanır. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlarının tapulu malı değildir. Millete aittir. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamaya göre hem imar izni, hem yapı kullanma imar izni var. Bu konuyla ilgili verilmiş olumsuz yargı kararı da yok. Sadece siyasi nedenlerle bir siyasi parti ve onunla aynı görüşte olan bir takım meslek odaları bu konuyu kaşıyorlar. Yapılmış, şu anda hizmete girmiş bir prestij kurumuyla ilgili başka bir şey söylemenin doğru olmadığı kanaatindeyim."



