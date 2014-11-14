Erdoğan'ın 'yalan' dediği Ak Saray'ın maliyetini ikinci bakan da doğruladı

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ardından Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın “Sağır duymaz uydurur” sözleriyle yalanladığı yeni Cumhurbaşkanlığı konutunun maliyetinin 1.3 milyar olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisi için 1,3 milyar liraya yaptırdığı yeni Cumhurbaşkanlığı konutu hakkındaki tartışmalar sürüyor. Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin, ‘Ak Saray’ kampüsü içine yapılacak Cumhurbaşkanlığı konutunun 7 bin metrekare alana ve 250 odaya sahip olacağı iddia etmişti. Birgün'de yer alan habere göre, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Metin Kıratlı iddiaya yönelik bir açıklama yaptı ve her şeyin “Usulüne uygun olarak yapıldığını” söylemekle yetindi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan tepki gösterdi. Açtıkları 33 davanın sürdüğüne dikkat çeken Candan buna rağmen belediyeden iskan belgesi verildiyse “Verilen o İskan da kaçaktır” dedi. Candan “Kaçak Saray’ın usulüne uygun yapıldığı iddiaları gerçek dışıdır. Kaçak Saray halen kaçaktır” ifadelerini kullandı.

Yeni Cumhurbaşkanlığı konutunun 700 bin TL’lik elektrik faturası çıkacağı konusu da yeni soru önergeleriyle Meclis gündemine geldi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle 28 soruluk bir önerge veren CHP Milletvekili Özgür Özel, elektrik faturasının 700 bin TL’yi bulabileceğini hatırlatarak ‘saray’ın Kasım 2014 elektrik faturasının ne kadar olduğunu sordu. Özel, ‘saray’ın yapım ve 1 yıllık giderleriyle neler yapılabileceğine (Kaç engelli maaşı etmektedir? Kaç işsiz istihdam edilir? Kaç asgari ücretli işçi aylığıdır?..) dair sorularına da yanıt istedi. CHP’li Umut Oran ise, dün Enerji Bakanı Taner Yıldız’ın yanıtlaması istemiyle bir önerge daha vererek ruhsatı olmayan yapının abone olmadan kaçak elektrik mi kullandığını, 700 bin TL’lik faturanın elektrik abonelerine mi yansıtılacağını sordu.

Maliyeti Yılmaz da doğruladı

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz da Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ‘Ak Saray’a dair soruları yanıtladı. Projenin toplam maliyetinin kamulaştırma dahil 1 milyar 370 milyon olduğunu doğrulayan Yılmaz proje için Ekim sonu itibariyle toplam 964 milyon TL harcandığını bildirdi. 1,3 milyar liralık rakamı, ilk olarak Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklamıştı. Erdoğan rakama ilişkin “Bunlar sağır duymaz uydurur cinstendir” demiş, esas maliyetin 500 milyon dolar ‘civarında’ olduğunu iddia etmişti.