Deprem Vergisi duble yola, İşsizlik Fonu Ak Saray'a harcandı

İşverenden ve işçiden kesilen primlerle oluşturulan İşsizlik Sigortası Fonu'nda biriken 79.1 milyar liranın 60 milyar lirasının aralarında Ak Saray'ın da bulunduğu, devletin lüks harcamalarını finanse etmek için kullanıldığı iddia edildi.

Taraf gazetesinden Gökhan Erkuş'un haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, 2015 yılı bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada, “Daha fazla para kazanma hırsı vicdanları kömürden daha kara hâle getirdi” ifadelerini kullandı. İşçi ölümlerinin “insan hayatını hiçe sayan kâr hırsından ve İş Sağlığı Güvenliği tedbirlerini gereksiz bir maliyet olarak gören zihniyetten” kaynaklandığını söyleyen Çelik, İsşizlik Sigorta Fonu’na dair verileri de paylaştı.



20 Ekim itibarıyla İşsizlik Sigortası Fonu’nun toplam varlığının 79.1 milyar liraya ulaştığını açıklayan Çelik, 2002’den bugüne kadar yaklaşık 3.6 milyon kişiye 8 milyar lira işsizlik sigortası fonundan ödeme yapıldığını belirtti.

Ak Saray’a para lazım oldu

Çalışma Bakanı Çelik, yaşanan faciaların sorumluluğunu işverenlere yükleyerek vicdanlara seslenirken; Başbakan Yardımcısı Ali Babacan da geçen hafta İşsizlik Sigorta Fonu’nda biriken paranın nasıl değerlendirildiğine dair açıklamalarda bulunmuştu. Babacan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki konuşmasında; işsizlik sigortasında biriken fonun 70 milyar lira olduğunu, bu fonun 60 milyar liralık bölümünün devlet iç borçlanma senetlerinde bulunduğunu ifade etmişti.



Böylece; bütçe görüşmelerinde dile getirilen rakamlarda bir hafta içinde 9 milyar liralık fark olmasının ötesinde; milyar dolarlık lüks harcamaları tüm dünyanın dikkatini çeken AKP Hükümeti’nin işsizlik fonunu borçlanma kapısı olarak kullandığı resmî olarak dile getirilmişti. Yani, her ne kadar işveren ve işçiden kesilen primlerin 80 milyar liraya dayandığı açıklansa da, bu fon “Ak Saray” gibi lüks harcamaların boşalttığı Hazine’nin açığını kapatmak için borç olarak kullanıldığı iddia edildi.

Öte yandan Bakan Çelik; Bakanlık olarak, özellikle inşaat ve maden işyerlerinde, zihniyet dönüşümünü de amaçlayan mevzuat değişikliklerine ilişkin çalışmalarını tamamladıklarını ayrıntılarının bugün Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından açıklanacağını söyledi.

Deprem vergileri de duble yola gitti

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de, geçici olarak çıkartılan deprem vergileriin 74 milyon lirasının duble yolların ihtiyacını karşılamak için kullanıldığını açıklamıştı