Kalkınma Bakanı: Ak Saray'a 550 milyon TL hızlandırma ödeneği kullanıldı

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, yatırımları hızlandırma ödeneğinden Cumhurbaşkanlığı Sarayı projesi için 2012'de 150 milyon lira, 2014'te ise 400 milyon lira olmak üzere toplamda 550 milyon lira verildiğini belirtti.

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, yatırımları hızlandırma ödeneğinden Başbakanlık Hizmet Binası olarak programa giren daha sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na dönüşen proje için 2012'de 150 milyon lira, 2014'te ise 400 milyon lira olmak üzere toplamda 550 milyon lira verildiğini belirtti.

Yılmaz, Kalkınma Bakanlığı'nın 2015 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.



Değişen bir dünya konjonktürü içinde olunduğunun görülmesi gerektiğini ifade eden Yılmaz, "Dünyada farklı bir ortama doğru gidiyoruz. Bu ortam içinde bölgesel düzeyde farklı politikalar var. Bunların birbirlerini ne kadar dengeleyeceği önümüzdeki süreçte görülecek" diye konuştu.



Türkiye'nin ihtiyatlı bir şekilde yeni konjonktüre hazırlanması gerektiğini dile getiren Yılmaz, "Türkiye'nin stratejisinin birincisi ihtiyacı azaltmak, iç tasarrufları artırmak, ikincisi ise iç ortamı daha cazip hale getirmek, güven ve istikrar zemininde iş ve yatırım ortamımızı geliştirmek ve dünyadan daha çok özellikle doğrudan sermayeyi daha çok cezbeden ülke olmak" dedi.



Yılmaz, ülkenin daha hızlı büyümesi için iş, yatırım ve yaşam ortamının iyileştirilmesi gerektiğini dile getirdi.



Türkiye'nin son 12 yılda önemli başarılar sağladığını ve dönüşümler geçirdiğini vurgulayan Yılmaz, burada siyasi istikrarın, güven ortamının ciddi rolü olduğunu söyledi.

'Reform yapmanın getirisini gördük'

Yılmaz, son 12 yılda reform yapmanın siyasi olarak getirisi olduğunu gördüklerini dile getirerek, şöyle konuştu:



"Türkiye'de reform yaptık, halk bize daha çok destek verdi. Bu yapılan reformlar, kısa vadeli maliyetler getiriyor olsa da halkımız bunun orta ve uzun vadede getirilerini görerek, ülkemiz açısından sağlam zeminde yürüdüğümüzü görerek, siyasi olarak da destek verecektir. Bunlar siyaseten olumsuz unsurlar olarak algılanmamalı, aksine halkın da destek verdiği süreçler olarak düşünülmeli diye düşünüyorum. Bunun samimi bir reform programı olduğunu ve hayata geçirme yönünde her türlü gayreti sarf edeceğimizi de belirtmek istiyorum."

TÜİK bağımsız bir kurum

TÜİK'in bağımsız bir şekilde işini yapan, eleştirilere açık bir kurum olduğunu ifade eden Yılmaz, teknik olarak bazı eksikliklerinin bulunabileceğini, daha iyiye gitmesi gerektiğini belirtti. TÜİK'in son 10 yılda kamu kurumları içinde en fazla modernleşen ve dünyaya uyum sağlayan kurumlardan biri olması nedeniyle iftihar ettiğini kaydeden Yılmaz, TÜİK'in bölgesel yapısını güçlendirdiğini, istatistiklerin sayısını ve niteliğini artırdığını söyledi.



Yılmaz, TÜİK'in açıkladığı iyi rakamların “hükumetin isteğiyle açıklandığı” şeklinde eleşti yapan muhalefetin, kullandıkları olumsuz istatistiklerin de TÜİK tarafından açıklandığını unuttuğunu dile getirerek, "Böyle olsa TÜİK herhalde hiçbir olumsuz rakam açıklamazdı. Durum böyle değil. TÜİK gerçekten işini iyi yapan bir kurum, ama iyinin daha iyisi de var. Bu anlamda eleştirilere her zaman açığız. İyisini yapmaya elbette çalışacağız" değerlendirmesinde bulundu.



Bakanlığın bütçesinin 1 milyar liralık kısımın 4 bölge için kullanacağını belirten Yılmaz, bütçenin bölgeler bazında dağıtımının henüz yapılmadığını kaydetti.



Yılmaz, yatırımları hızlandırma ödeneğinin her yıl karşılığının olduğunu anlatarak, projenin programa Başbakanlık Hizmet Binası olarak girdiğini söyledi. Yatırımları hızlandırma ödeneğinden Başbakanlık Hizmet Binası olarak programa giren daha sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na dönüşen proje için 2012'de 150 milyon lira, 2014'te ise 400 milyon lira olmak üzere toplamda 550 milyon lira verildiğini ifade eden Yılmaz, projenin toplam maliyetinin ise kamulaştırma dahil 1 milyar 370 milyon lira olduğunu ifade etti.



"Bu da ülkemizin bir prestij projesi. Devletimizin temsil edildiği bir proje" diyen Yılmaz, toplam yatırımlar içinde de çok büyük bir paya sahip olmadığını, Türkiye'nin yıllık kamu yatırımının bu yıl 85 milyar lira olduğunu kaydetti.



Yılmaz, kalkınma sürecinin hiçbir zaman bitmemesi gereken bir süreç olduğunu belirterek, "Biz de bunu devam ettireceğiz" dedi.



Toplantının sonunda Kalkınma Bakanlığı'nın 2015 yılı bütçesi kabul edildi.