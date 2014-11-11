'Ak Saray'ın altında gizli geçit mi var?'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, yapımı için 1 milyon 370 bin TL harcandığı açıklanan Ak Saray'da 'gizli geçit' iddialarını Meclis gündemine taşıdı.

Tanrıkulu, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde şöyle dedi:

"Kamuoyunda 'Ak-Saray' olarak adlandırılan 1000 odalı Cumhurbaşkanlığı binasının altında gizli geçit olduğu iddiası doğru mudur? İddia doğru ise bu gizli geçitlerin inşa maliyeti ne kadardır?

İddia doğruysa hiçbir demokratik ülkenin Başbakanlık/Cumhurbaşkanlığı konutunda yer almayan fakat otokratik rejimlerin vazgeçilmesi olan gizli tahliye geçitlerine hangi gerekçeyle ihtiyaç duyulmuştur?

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda acil durumlarda sığınmak için kullanılabilecek herhangi bir sığınak alanı mevcut değil midir? Eğer mevcutsa ayrıca bir gizli tahliye geçidine neden gerek duyulmuştur?"