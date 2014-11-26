'Ak Saray'da havuz, SPA, hamam ve jakuzilerin metrekare maliyeti 3 bin Euro'

Mimarlar Odası Ankara Şube yöneticileri, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın "Lüks" olduğunu söyleyerek, "Kapitalizmin fıtratı kaçak sarayı gizleyemedi" ifadelerini kullandılar.



Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın "Lüks" olduğunu söyleyen Mimarlar, "Cumhurbaşkanlığı konutu, sinema salonundan, şöminelerden, buhar banyoları, SPA'lar ve havuza kadar lüks bir mimari yapı" dedi.

"OĞLUNUN GEMİSİ İÇİN DE GEMİCİK DENİLMİŞTİ BU DA SARAYCIK ANLAŞILAN"

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "Cumhurbaşkanlığı konutun 15-20 odalı olduğunu söylüyor. Bu gerçek değil. Saraycığın toplam inşaat alanı 15 bin metrekare civarında. Oğlunun gemisi içinde gemicik denilmişti. Bu da saraycık anlaşılan. Kaçak saray konutunun metrekaresi 250 odaya denk. Metrekare açısından bırakın 15-20 odayı oldukça farklı işlevlerde mekanların bulunduğu gelen bilgiler arasında. İçinde havuz, sinema salonu, spalar, buhar odaları, hamamlar, jakuzi gibi özel banyoları bulunmakta.



Yine tarafımıza iletilen bilgilere göre duvarları, tavanları varaklı süslemeli ve pirinç kaplama. Varak süsleme Osmanlı saraylarında sıkça kullanılmıştı. Kaçak saraycığın varakları altın olabilir mi? Bilemiyoruz. Odalarda şömineler olduğu söyleniyor. Halkın yoksul olduğu emeklilere ve memurlara yüzde 3 zammın yapıldığı ortamda böyle bir lüks millete ait değil. Millet böyle bir lüks içinde yaşamıyor. Bu durum dönemin yöneticilerinin lüks düşkünü olduğunun tescillenmesi, kamu kaynaklarının israf edilmesidir" ifadelerini kullandı.

'Hamam, spa, buhar odaları ve jkuzilerin birim metre kare maliyeti 3 bin Euro'

Candan, konutta bulunan havuzun mekanik aksamının maliyetinin 75 bin Euro civarında olduğunu söyleyerek, "Gelen bilgiler arasında, konutta bulunan havuz birimi 400 metrekare. Yani 100 metrekarelik bir havuzdan bahsediliyor, Havuzun sadece mekanik aksamının 75 bin Euro olduğunu söyleyebiliriz. Hamam, spa ve buhar odaları ve jakuzilerin birim metrekare maliyeti 3000 Euro" dedi.

'Toplam maliyeti 1.5 trilyondur'

Candan, "Saraycık'ın toplam inşaat alanı yaklaşık 15 bin metrekaredir. 15-20 Odacık değil, bir saraycık var karşımızda. 15 bin metrekarenin proje maketleri ve görsellerden hesapladığınızda 2 bin metrekaresinin açık teras olduğunu görüyoruz. 2 bin metrekare terastan Atatürk Orman Çiftliği'ne ve Atatürk'ün evine yukardan bakacak konutun toplam maliyeti 1,5 trilyondur. Tamamen lüks bir israfla karşı karşıyayız. Madem milletin sarayı, o zaman açıklayın projeleri görelim lüks mü değil mi, 15 20 odamı 15 bin metrekare lüks yapımı? Bu kadar da olmaz el insaf" diye konuştu.