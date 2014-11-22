'AK Saray'ın ağaçları Almanya'dan getirilmiş!

Ak Saray’ın bahçe peyzajı için gerekli ağaçların önemli bir kısmı, Almanya’nın Nettetal kasabası yakınlarındaki Kaldenkirchen’den getirtildi.

Hollanda sınırında 550 hektarlık alanda ağaç ve bitki yetiştiren peyzaj şirketinin sahibi Dieter Lappen Funkhaus Europa Köln Radyosu’na verdiği demeçte, kamuoyunda ‘Ak Saray’ olarak bilinen yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı için 280 TIR ıhlamur, gürgen ve çınar ağacı yolladıklarını belirtti.

Sipariş vermeden önce konutun mimarının Kaldenkirchen’e gelip bahçe peyzajına uygun ağaçları seçtiğini anlatan Lappen, 10 yıldır Türkiye ile iş yaptıklarını da sözlerine ekledi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı hakkında Alman medyasında da genişçe yer verilen tartışmalarla ilgili olarak da Lappen “Siyaseti başkaları yapıyor, biz hizmet sektörüyüz. Bitki kimseyi incitmez öldürmez, bitkilerle savaş yapmıyoruz” Şeklinde konuştu. Lappen’in şirketi Soçi’de düzenlenen kış olimpiyatlarına ise sadece 100 TIR ağaç ve bitki ihraç etmişti.