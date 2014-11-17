Artvin Cerattepe'de gece-gündüz ağaç nöbeti

Artvin Cerattepe’deki maden sahasında ağaç kesimini engellemek isteyen yöre sakinleri, bölgede 24 saat boyunca nöbet tutmayı sürdürüyor.

Artvinlilerin Cerattepe'de ağaç kesimini engelleme eylemi geçen hafta başladı. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin Cerattepe’deki maden alanı çevresinde ağaç kesimi için örnekleme çalışması yapma kararı aldığını öğrenen yöre sakinleri, araçlarla maden sahasına gitti.



DHA'nın haberine göre, bölgede Orman ekiplerince yapılması planlanan ağaç kesimi de, grubun geleceğinin haber alınması nedeniyle gerginlik yaşanmaması için durduruldu. Bölgedeki eylem o günden bu yana sürdürülüyor.

'Bu iş sürene kadar nöbet tutmaya devam edeceğiz'

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan, Artvin halkının yaklaşık 20 senedir madene karşı mücadele ettiğini hatırlattı, şimdi de maden sahasında yol genişletme amacıyla ağaç kesimi yapılmak istendiğini belirterek buna izin vermeyeceklerini söyledi.



Ağaç kesimini engellemek için her gün nöbet tutmaya devam edeceklerini kaydeden Karahan, “Bu iş sona erene kadar burada nöbet tutacağız. 20 senedir bekliyoruz. Orman Bölge Müdürlüğü numune kesimi yapacak, sonra da şirket ağaçları kesecek. Bunu engellemek için sürekli beklemek zorundayız" dedi.

'Şirket mahkeme kararı beklemeden ağaç kesmek istiyor'



Maden sürecinin yargıda olduğunu ve davanın devam ettiğini vurgulayan Karahan şunları söyledi: "En son ÇED'le ilgili dava açmıştık. Mahkeme daha karar vermedi. Ama şirket mahkemenin kararını beklemeden ağaç kesimi yapmak istiyor. Biz de nöbet tutmaya başladık. Nöbetimiz devam ediyor. Dün Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe ve Ak Parti İl Başkanı Erkan Balta ile görüştük. Bakan ve diğer yetkililerle görüşeceklerini söylediler. Ağaç kesimi bugün de ertelendi."

'Ormanları, ormancılardan koruyoruz'

Nöbet tutan çevre gönüllülerinden Hasan Yüksel de, 1600 rakımda Cerattpe bölgesinde ayıların, kurdun, kuşun, böceğin sesi olmak ve onların haklarını korumak için nöbet tuttuklarını söyledi.



Yüksel, nöbeti devralmak üzere bölgeye gediğini belirterek şöyle konuştu: "Şehir merkezinde bir okulda öğrenciler kendi aralarında para topladı, ‘Biz öğrenciyiz, gelemiyoruz. Siz orada nöbet tutanlara erzak alın’ diyerek bize verdiler. Artvin'de böyle bir duyarlılık var. 24 saat nöbet tutuyoruz. Gecenin belli bir saatinden sonra nöbet tutmak zor iş ama yılmadık, yılmayacağız. Buradayız. Biz burada olduğumuz müddetçe de Eti Bakır A.Ş. ve ekibi olmayacak. Mahkeme kararını bekliyoruz. Hukuk kararlarına saygılıyız. Mahkeme kararı umuyoruz ki, bilirkişi kararı doğrultusunda lehimize olacak."

Ormanı ormancıdan korur hale geldiklerini ifade eden Yüksel, "Ormandayız ama bize ayı da, kurt da, çakal da, böcek de saldırmıyor. Ağaçlara ormancılar saldırıyor. Ormanı ormancılardan korumak için buradayız” diyerek tepkisini dile getirdi. Bölgeye gruplar halinde araçları ile gelen yöre sakinlerinin bekleyişi sürüyor.