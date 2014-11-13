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Çevre

Manisa'da 2 milyon ağacın kesilmesini öngören projeye onay!

Turgutlu'da nikel çıkarılması için 2 milyon ağacın kesilmesini öngören projenin ÇED raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı

13 Kasım 2014 23:28

Manisa’nın Turgutlu İlçesi sınırlarında kalan ve yaklaşık 2 milyon ağacın kesilmesinin öngörüldüğü Çaldağı’nda nikel cevherinin çıkartılmasıyla ilgili hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuna, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı.

Doğan Çizmeci’nin DHA’da yer alan haberine göre, Turgutlu Çevre Platformu’ndan (TURÇEP) Avukat Hasan Namak, kararı yargıya taşıyacaklarını söyledi.

Çaldağı eteklerinde faaliyete geçecek ilkel yöntemle nikel cevherinin çıkartılacağı gerekçesiyle tepkilere neden olan madenle ilgili firma tarafından bu yılın başlarında hazırlanan 2’nci ÇED raporunun 27 Ekim’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onandığı ortaya çıktı. Raporda, bölgedeki fay hatlarının gösterilmediği ileri sürüldü. İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nden, TEMA Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Duman, projenin hazırlık aşamasında yaklaşık 200 bin ağacın kesildiğini, tesis çalışmaya başladıktan sonra da yaklaşık 1 milyon 800 bin ağacın katledileceğini iddia etti. TURÇEP avukatlarından Hasan Namak, "Konuyu mahkemeye taşıyacağız. Yırca’da neler yaşandığını gördüğümüz için bu süreç içinde Çaldağı’nda ağaç kesilmesine izin vermeyeceğiz. Yargı karar verinceye kadar orada da gerekirse çadırlarımızı kuracağız" dedi.

 

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