'Zeytinleri kesen firmaya para cezası kesildi'

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Parlamento'da gazetecilerin "Yırca'da kesilen zeytin ağaçları ile ilgili" sorularını yanıtladı. Eker, Yırca'da zeytin ağacı kesen firmaya 14 Ekim tarihi itibariyle para cezası kesildiğini bildirdi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, "Biz orada taraf değiliz, Danıştay'ın aldığı zaten bir karar var" diyen Eker; "Bakanlar Kurulu ile kamulaştırma olmadı mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Kamulaştırma başka bir şey. Kamulaştırma maden alanı için. Bakanlar Kurulu 'orada zeytincilik veya toprak koruma kanunu varsa, ona da muhalefet edebilirsiniz' demiyor ki. Madencilik ile ilgili kamulaştırma kararı başka bir şey, eğer o alanda zeytincilik kanunu varsa, hükümleri meri ise o zaten uygulanacak demektir. Nitekim buradaki durum da bu."

Bakan Eker, Yırca'da zeytin ağacı kesen firmaya 14 Ekim tarihi itibariyle para cezası kesildiğini ve bunun jandarmaya da bildirildiğini söyledi.

'Kesilenin 5 katı ağaç dikilmeli'

"Şirket yenisini dikmek zorunda mı, kanunda böyle bir hüküm var mı?" sorusu üzerine Eker, "Kanunda böyle bir şey yok. Kanunda zaten kesme yok. Daha önce yönetmelikle bir düzenleme yapılmıştı onu da Danıştay iptal etti" dedi.

Mehdi Eker, yönetmeliğe göre, "Eğer bir alanda kamu yararı sebebiyle bir ağaç kesimi olacaksa, karşılığında 5 katı ağaç dikilmesi gerektiğini" ifade ederek, bu yönetmeliği Danıştay'ın 2013'te iptal ettiğini söyledi. Bu yüzden eski kanunda belirtilen hüküm neyse onun geçerli olduğunu kaydeden Eker, "Bu son durumda da bize görüş soruluyor. Biz de diyoruz ki (zeytincilik kanunun hususları yürürlüktedir, bu kanuna muhalefet edilmemesi lazım)" dedi.

Türkiye'nin 99 milyondan devraldığı zeytin ağacı varlığını, 2013 yılı itibariyle 167 milyona çıkardığını kaydeden Eker; vatandaşa zeytin ağacı dikilmesi için destek verdiklerini söyledi.