T24 LogoT24 Logo
Çevre

'Zeytinleri kesen firmaya para cezası kesildi'

Tarım Bakanı Mehdi Eker: Biz orada taraf değiliz, Danıştay'ın aldığı zaten bir karar var

12 Kasım 2014 18:47

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Parlamento'da gazetecilerin "Yırca'da kesilen zeytin ağaçları ile ilgili" sorularını yanıtladı. Eker, Yırca'da zeytin ağacı kesen firmaya 14 Ekim tarihi itibariyle para cezası kesildiğini bildirdi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, "Biz orada taraf değiliz, Danıştay'ın aldığı zaten bir karar var" diyen Eker; "Bakanlar Kurulu ile kamulaştırma olmadı mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Kamulaştırma başka bir şey. Kamulaştırma maden alanı için. Bakanlar Kurulu 'orada zeytincilik veya toprak koruma kanunu varsa, ona da muhalefet edebilirsiniz' demiyor ki. Madencilik ile ilgili kamulaştırma kararı başka bir şey, eğer o alanda zeytincilik kanunu varsa, hükümleri meri ise o zaten uygulanacak demektir. Nitekim buradaki durum da bu."

Bakan Eker, Yırca'da zeytin ağacı kesen firmaya 14 Ekim tarihi itibariyle para cezası kesildiğini ve bunun jandarmaya da bildirildiğini söyledi.

 

'Kesilenin 5 katı ağaç dikilmeli'

 

"Şirket yenisini dikmek zorunda mı, kanunda böyle bir hüküm var mı?" sorusu üzerine Eker, "Kanunda böyle bir şey yok. Kanunda zaten kesme yok. Daha önce yönetmelikle bir düzenleme yapılmıştı onu da Danıştay iptal etti" dedi.

Mehdi Eker, yönetmeliğe göre, "Eğer bir alanda kamu yararı sebebiyle bir ağaç kesimi olacaksa, karşılığında 5 katı ağaç dikilmesi gerektiğini" ifade ederek, bu yönetmeliği Danıştay'ın 2013'te iptal ettiğini söyledi. Bu yüzden eski kanunda belirtilen hüküm neyse onun geçerli olduğunu kaydeden Eker, "Bu son durumda da bize görüş soruluyor. Biz de diyoruz ki (zeytincilik kanunun hususları yürürlüktedir, bu kanuna muhalefet edilmemesi lazım)" dedi.

Türkiye'nin 99 milyondan devraldığı zeytin ağacı varlığını, 2013 yılı itibariyle 167 milyona çıkardığını kaydeden Eker; vatandaşa zeytin ağacı dikilmesi için destek verdiklerini söyledi.

 

ETİKETLER

mehdi ekerzeytinpara cezasıfirmamadendanıştaykarargıdatarımbakanyırcaağaçkesilenparlamentojandarmaköylü

İlgili Haberler

Danıştay'ın 'santral yapılamaz' kararına itiraz edilemeyecek, Yırcalılar kesilen 6 bin ağaç için harekete geçiyor

Danıştay'ın kararından sonra neler yaşanacak?

Kolin'in Yırca şantiyesinde güvenlik görevlileri ve işçilerin işine son verildi

İşlerine son verilen işçi ve güvenlikçiler: Bizi kandırdılar. Bize iş garantisi, emeklilik garantisi verdiler

Yırca'da köylüler güvenlikçileri dövmüş!

Kolin Şirketi yetkilileri ve özel güvenlik görevlileri, aralarında kadınların da bulunduğu Yırca'da köylülerin kendisini dövdüğü gerekçesiyle şikayetçi oldu

Yırca'da kesilen ağaç, Kolin Şirketi'ne bırakıldı

Yırca'da 6 bin zeytin ağacının hukuksuz olarak kesilmesini protesto eden grup, Kolin Şirketi'nin Levent'teki binasının önünde gösteri yaptı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24