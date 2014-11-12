Yırca'da kesilen ağaç, Kolin Şirketi'ne bırakıldı

Termik santralin inşa etmek için için Soma'nın Yırca köyünde zeytin ağaçlarının kesilmesi, İstanbul'da protesto edildi. 150 kişilik bir grup ağaçları söken Kolin şirketinin Levent'teki binası önünde toplandı.



Grup, Soma Yırca'da kesilen zeytin ağaçlarından birinin büyük bir dalını şirketin giriş kapısının önüne bıraktı.

DHA'nın haberine göre, saat 20.00 sıralarında Levent Metro İstasyonu çıkışında bir araya gelen grup, "Direne direne kazanacağız" ve "Zeytinime dokunma" sloganları atarak, Soma'da termik santral yapmayı planlayan Kolin Şirketler Grubu'nun bulunduğu binaya kadar yürüdü.



Grup üyeleri, şirket önünde de pankart açıp slogan atmaya devam etti. Polis ekiplerinin Kolin binası önünde geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.

'Derelere HES, ovalara termik-nükleer santral yapılmayacak'

Grup adına burada açıklama yapan Özge Türk, "Bir şirket düşünün ki, özel güvenlikçilerini zeytinliği için direnen köylülerin, katliamları protesto edenlerin üstüne sopalarla, biber gazıyla saldırtsın. Bir şirket düşünün ki, önceden haber aldığı Danıştay kararlarını geçersizleştirmek için bir sabah vakti haince 6 bin zeytin ağacını katletsin. Artık uyarmıyoruz, ilan ediyoruz: Bu ülke artık Validebağ Korusu'ndan Soma Yırca'ya, Kuzey Ormanları'ndan Alakır'a, ormanlarından zeytinliklerine, akarsularından vadilerine kadar, biz yaşam savunucularının ortak savunma ve direniş alanıdır.



Soma Yırca'da o zeytin ağaçları yeniden yeşerecek; Validebağ koru olarak kalacak; derelere HES, ovalara termik-nükleer santral yapılmayacak. Bu ülkenin zeytinliklerinde, derelerinde, parklarında, korularında umut, biz direndikçe yeniden yeşerecek" diye konuştu.