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Bilim / Teknoloji

Kolin Grubu Enerji Sorumlusu: Yırca'ya termik santral devletin projesidir

Kolin Şirketler Enerji Grubu Sorumlusu Murat Aydın, Yırca'daki zeytinlik alana Çevre Bakanlığı tarafından onay verildiğini söyledi

10 Kasım 2014 23:15

Kolin Şirketler Enerji Grubu Sorumlusu Murat Aydın, yaptığı açıklamada, projeye onayı devlet tarafından verildiğini belirterek, devlet tarafından kendilerine 'acil yatırım' olması gerektiğini söyledi.

CNNTürk'te Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında canlı yayına bağlanan Murat Aydın, şunları söyledi: "Bu proje Kolin Şirketi'nin projesi değil, devletin projesidir. Türkiye Kömür İşletmesi Müdürü, Soma havzasındaki kömürleri ekonomiye kazandırmak için ve termik santral kurulması düzenlenen ihaleyi şirketimiz kazanmıştır.

ÇED olumlu raporu elimizde. 'Zeytinlik alana yatırım yapılır' diye Bakanlar Kurulu kararı var."

 

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