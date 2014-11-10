Kolin Grubu Enerji Sorumlusu: Yırca'ya termik santral devletin projesidir

Kolin Şirketler Enerji Grubu Sorumlusu Murat Aydın, yaptığı açıklamada, projeye onayı devlet tarafından verildiğini belirterek, devlet tarafından kendilerine 'acil yatırım' olması gerektiğini söyledi.

CNNTürk'te Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında canlı yayına bağlanan Murat Aydın, şunları söyledi: "Bu proje Kolin Şirketi'nin projesi değil, devletin projesidir. Türkiye Kömür İşletmesi Müdürü, Soma havzasındaki kömürleri ekonomiye kazandırmak için ve termik santral kurulması düzenlenen ihaleyi şirketimiz kazanmıştır.

ÇED olumlu raporu elimizde. 'Zeytinlik alana yatırım yapılır' diye Bakanlar Kurulu kararı var."