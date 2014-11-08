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Çevre

Kolin Şirketler Grubu ekolojik dengeyi koruyormuş!

Yırca'da 6 bin zeytin ağacını kesen Kolin Şirketler Grubu, sosyal sorumluluk olarak yöresel kültürlere verilebilecek zararları önlemeyi amaçlıyormuş!

08 Kasım 2014 20:53

Manisa’nın Soma ilçesinin Yırca köyünde, yapılması planlanan termik santral için 6 bin zeytin ağacını kesen Kolin, şirket amaçlarından birinin çevresel ve toplumsal bilincin gelişmesine çalışmak olarak tanımlamış. 

Manisa'nın Soma ilçesi Yırca Mahallesi'nde 7 Kasım tarihinde sabahın erken saatlerinde köylüleri kelepçeledikten sonra barakaya kapatıp ardından 6 bin zeytin ağacını kesen Kolin Şirketler Grubu'nun internet sitesindeki, 'Sosyal Sorumluluk' başlığında, şirketin çevreye ve doğaya dost olduğu bilgisine yer verilmiş.

Şirketin internet sitesinde 'Sosyal Sorumluluk' başlığında şu ifadeler yer alıyor: 

Grup, faaliyet gösterdiği tüm iş alanlarında ve tüm coğrafyalarda bu sorumluluk bilinciyle hareket etmektedir.

Bu çerçevede;

Faaliyetlerinin çevreye etkisini asgari düzeyde tutmak, çevreyi ve ekolojik dengeyi koruyacak tedbirler almak,

Doğal kaynakların tüketimini asgari düzeyde tutmak,

Sosyal çevreye verilebilecek olumsuz etkileri minimize etmek,

Tarihi ve kültürel eserlere ve yapılara, yöresel kültürlere verilebilecek zararları önlemek,

Çevresel ve toplumsal bilincin gelişmesi ve yerleşmesi için çalışmak,

Kültürel hayatın ve eğitim altyapısının güçlendirilmesi için her türlü maddi ve manevi desteği sağlamak,

kuruluşundan bu yana Kolin Şirketler Grubu’nun kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının temel değerlerini oluşturmaktadır.”

 

Zeytinhayattır imza



Kolin şirketinin Danıştay kararına rağmen Yırca’ya yapmayı planladığı termik santrale yönelik olarak, köylüler ve sivil toplum örgütleri Change.org sitesinde “#ZeytinHayattır” isimli bir imza kampanyası başlatıldı. 

 

 

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