Kolin Şirketler Grubu: 6 bin ağacın kesilmesi hukuka uygun!

Soma’nın Yırca köyündeki zeytinlik alanda termik santral kurmak isteyen ve mahkemenin durdurma kararına rağmen, 6 bin zeytin ağacını, direnen köylüleri özel güvenlik güçlerine darp ettirerek kesen Kolin Şirketler Grubu tüm eylemlerinin ‘hukuka uygun’ olduğunu iddia etti. Şirketten yapılan açıklamada, “Yapılan işlemler, acele kamulaştırma kararı ve bu karara istinaden hukuka uygun şekilde alınan mahkeme kararları ve buna uygun yapılan işlemlerdir" iddiasında bulunuldu.

Şirketin, ağaçların kesilmesine ilişkin açık ifadeler yerine “yapılan işlemler” gibi muğlak ifadeler kullanmayı tercih ettiği dikkat çeken açıklamada, Bakanlar Kurulu’nun aldığı “Acele Kamulaştırma Kararı”nın 10 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtildi. Radikal’de yer alan habere göre, açıklamada binlerce ağacın iş makineleriyle talan edilmesinden hemen sonra ortaya çıkan Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararının “Greenpeace avukatının UYAP'tan aldığı bilgiler dayanak gösterilerek yapılan haberlerden” öğrenildiği öne sürüldü.

Açıklamada, acele kamulaştırma kararının ardından “kamulaştırılacak taşınmazlara Hazine adına el konulmasına karar verildiği” ve Soma İcra Müdürlüğü’nce “tahliye emri" gönderildiği ve “ilgili taşınmazların” proje şirketine teslim edildiği anlatıldı. Yırca köylülerinin zeytin ağaçlarından “kamulaştırılacak taşınmaz”, “ilgili taşınmaz” gibi ifadelerle bahsedilen açıklamanın devamında ise şöyle denildi:

"Yapılan işlemler, acele kamulaştırma kararı ve bu karara istinaden hukuka uygun şekilde alınan mahkeme kararları ve buna uygun yapılan işlemlerdir. Dün akşam itibariyle medyada, Greenpeace avukatının UYAP'tan aldığı bilgiler dayanak gösterilerek, Danıştay’ın Bakanlar Kurulunun verdiği acele kamulaştırma kararının yürütmesini durdurduğu şeklinde haberler yayınlanmış ve konu hakkında bilgi sahibi olunmuştur. Şirketimizce bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da hukuka uygun şekilde hareket edilecektir."