'Kolin Şirketi Danıştay kararını biliyordu, ağaçları bu yüzden kesti'

Kolin Grubu tarafından termik santral yapılacak bölgedeki zeytin ağaçlarının kesilmesine ağlayarak tepki gösteren Yırca Muhtarı Mustafa Akın, şirketin Danıştay'dan çıkacak yürütmeyi durdurma kararını bildiğini söyledi.



Sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan hesap açıp, konuya ilişkin eleştirilerine buradan devam eden Muhtar Akın, "Kolin Şirketi Danıştay’ın kararını önceden biliyordu ve bu yüzden ağaçları önceden kestiler" dedi.

Akın, daha sonra attığı tweet’te şu iddiada bulundu: ’Danıştay’ın kararını tanımıyoruz. Danıştay Kolin Şirketi’ne önceden haber verdi. Kolin Şirketi mahkeme kararı olmadan ağaçları kesti.



Kolin Şirketi, kaymakamla beraber hareket ediyor. Kaymakam emrediyor. Kolin Şirketi uyguluyor. Danıştay, kararı saldırı sonrası verdi amaçları katliamı unutturmak."