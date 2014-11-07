T24 LogoT24 Logo
Çevre

'Kolin Şirketi Danıştay kararını biliyordu, ağaçları bu yüzden kesti'

Yırca Muhtarı Mustafa Akın, 6 bin zeytin ağacını kesen Kolin Şirketi'nin kaymakamla birlikte hareket ettiğini ileri sürdü

07 Kasım 2014 21:16

Kolin Grubu tarafından termik santral yapılacak bölgedeki zeytin ağaçlarının kesilmesine ağlayarak tepki gösteren Yırca Muhtarı Mustafa Akın, şirketin Danıştay'dan çıkacak yürütmeyi durdurma kararını bildiğini söyledi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan hesap açıp, konuya ilişkin eleştirilerine buradan devam eden Muhtar Akın, "Kolin Şirketi Danıştay’ın kararını önceden biliyordu ve bu yüzden ağaçları önceden kestiler" dedi.

Akın, daha sonra attığı tweet’te şu iddiada bulundu: ’Danıştay’ın kararını tanımıyoruz. Danıştay Kolin Şirketi’ne önceden haber verdi. Kolin Şirketi mahkeme kararı olmadan ağaçları kesti.

Kolin Şirketi, kaymakamla beraber hareket ediyor. Kaymakam emrediyor. Kolin Şirketi uyguluyor. Danıştay, kararı saldırı sonrası verdi amaçları katliamı unutturmak."

 

ETİKETLER

somayırcaağaçkolinşirketmuhtarmustafa akın

İlgili Haberler

Zeytin ağaçları hukuksuz kesilen Yırcalılar: Evlatlarımız kesiliyor

Manisa’nın Soma İlçesi’ne bağlı Yırca Köyü’nde yapılması düşünülen termik santral için zeytin ağaçlarının kesilmesine karşı çıkan köylüler, kesilen ağaçları Valiliğin önüne bıraktı

Soma'da yerin altı ölüm, yerin üstü zulüm: 6 bin zeytin ağacı kesildi, köylüler barakaya kapatıldı, dayak yedi!

Yırca'da termik santral yapılmaya çalışılan arazide Kolin Grubu'nun özel güvenlik elemanları nöbet tutan mahalleliyi barakaya kapattı

6 bin ağaç kesildikten sonra Danıştay yürütmeyi durdurdu

Yırca'da termik santrale yaptıkları itirazı değerlendiren Danıştay 6. Dairesi'nin yürütmeyi durdurma kararı verdiğini açıkladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24