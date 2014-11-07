6 bin ağaç kesildikten sonra Danıştay yürütmeyi durdurdu

Yırca'da köylülerinin avukatı Deniz Bayram, termik santrale yaptıkları itirazı değerlendiren Danıştay 6. Dairesi'nin yürütmeyi durdurma kararı verdiğini açıkladı.

Danıştay, Yırca’da zeytinlik alanın acele kamulaştırması hakkında yürütmeyi durdurma kararı aldı. Yırca’daki 49 dönümlük zeytinlik alan, kömürlü termik santral yapımı için acele kamulaştırılmış, bunun üzerine zeytinlik sahibi köylüler ve Greenpeace acele kamulaştırma kararına karşı dava açmıştı.

Santrali kurmak isteyen Kolin Şirketler Grubu, dava sürmekte olmasına ve gerekli izinleri almamış olmasına rağmen bu sabah saatlerinde, Kolin Şirketler Grubu alandaki yaklaşık 6000 ağacı söktü.

'Hukuksuz süreç izlendiği ortaya çıktı'





Greenpeace Avukatı Deniz Bayram, “Buradaki sürecin hukuksuz olduğunu başından beri söylüyorduk çünkü zeytinlik alanlar 3573 Sayılı Zeytinciliğin Aşılattırılması Hakkında Kanun’la koruma altındadır ve enerji santrali için acele kamulaştırılamaz. Bugüne kadar Şirket, ağaçları kesmenin gerekçesi olarak hep bu acele kamulaştırma kararını dayanak gösterdi ama şimdi bir kez daha, ne kadar hukuksuz bir süreç izlendiği ortaya çıktı. Maalesef bu sabah baskınında, köylülerin geçim kaynağı olan yaşam alanları hukuksuz bir şekilde talan edilmiş oldu.



Kesilen ağaçlar ile ilgili hukuki sorumluluk mekanizmalarının islemesi için başvurularımızı yapacağız. Yırca’da verilen mücadele zeytinliklerin korunması ve insan sağlığı ve çevreye geri dönülemez zararları olan kömürlü termik santrale karsı mücadeledir ve bu mücadele devam edecek” dedi.

Gerekçeli kararın Pazartesi günü avukatların eline ulaşması bekleniyor.



Köylüler kelepçelendi, barakaya kapatıldı

Manisa'nın Soma ilçesi, Yırca Mahallesi'nde, Kolin Grubu tarafından termik santral yapılacak bölgedeki zeytin ağaçlarının kesilmemesi için nöbet tutan köylülere şirketin güvenlik görevlileri saldırdı, bir köylü başından yaralandı.

Şirketin dozerleri alana girdi, 6 bin zeytin ağacı kesildi. Dört kişi özel güvenlik görevlileri tarafından kelepçelendiği ve 4 kilometre uzaklıktaki bir barakaya kapatıldığı iddia edildi.



Yırca Mahallesi’nde yaşayanlar, güvenliği sağlamak için bölgeye gelen askerlerin önünde diz çökerek adeta yalvardı.



CHP milletvekili Özgür Özel ise 'Sabah 06.00'da teyzelerin feryatlarıyla uyandım. 5 bin ağaç kalmıştı, hepsini kesmişler. Güvenlik görevlileri yakın yörelerden toplanmış. Köylü çocuğuna köylüyü üç kuruş için dövdürene lanet olsun' dedi.



Danıştay akşam saatlerinde yürütmeyi durdurma karar verdi.