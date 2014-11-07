'Soma'da köylü çocuğuna köylüyü üç kuruş için dövdürene lanet olsun'

Manisa'nın Soma İlçesi Yırca Mahallesi'nde, yapılacak olan termik santralin kurulacağı alandaki zeytin ağaçları, sabaha karşı dozerlerle söküldü. Özel güvenlik görevlileri nöbet tutan mahalleliye engel oldu. Mahalle sakinleriyle özel güvenlik görevlileri arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı. CHP milletvekili Özgür Özel 'Sabah 06.00'da teyzelerin feryatlarıyla uyandım. 5 bin ağaç kalmıştı, hepsini kesmişler. Güvenlik görevlileri yakın yörelerden toplanmış. Köylü çocuğuna köylüyü üç kuruş için dövdürene lanet olsun' dedi.

Soma'nın Yırca Mahallesi'nde yapılmak istenen termik santral nedeniyle bölgedeki zeytin ağaçlarının kesilmemesi için mahalleli 16 gündür nöbet tutuyor. Akşam saatlerinde yakınlarına yemek götüren mahalle sakinleri ile termik santral inşa edecek firmanın özel güvenlik görevlileri arasında arbede çıktı, bir kişi yaralandı. Sabah saat 06.00 sıralarında dozerler birlikte termik santralin yapılacağı alana girildi ve zeytin ağaçları kökünden söküldü.

Dikenli tellerle çevrili olan alanda termik santrali inşa edecek şirketin özeli güvenlik görevlileri etten duvar örerek nöbet tutan mahalle sakinlerinin alana girişini engelledi. Mahalle sakinleri ile özel güvenlik görevlileri arasında arbede çıktı. Ağaçlar kesildikten sonra olay yerine giden jandarma ekiplerine, köylüler tepki gösterdi.

CHP'li Özgür Özel: Sabah teyzelerin feryatlarıyla uyandım

Yırca'da dün gece yaşananları anlatan CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, hurriyet.com.tr'ye "Ben de günlerdir köylülere nöbet tutuyordum. Aylar önceden belli olan program için Malatya'da olduğum geceyi fırsat bilmişler. Sabah 06.00'da teyzelerin feryatlarıyla uyandım" dedi.

Özel, Yırva'da dün gece yaşananları ise şöyle anlattı:

"5 bin ağaç kalmıştı. hepsini kesmişler. Gitti... Hiçbir şey bırakmamışlar. Ben dün kamu görevlileriyle tek tek konuştum. Kaymakam, jandarma. Tavşana kaç tazıya tut misali kandırdılar herkesi. Ters kelepçe, biber gazı sıkılmış. Özel adamlar gençleri alıp üç mahalle öteye arabayla bırakmışlar. Bir daha gelirseniz kafanızı kırarız diye tehdit etmişler. Danıştay kamulaştırma dursun derse bu kesilen ağaçları Vali mi geri verecek? Kamu görevlilerinden bugün olmazsa yarın ama mutlaka bunun hesabını soracağız.



Güvenlik görevlilerinin Soma'ya yakın yörelerden toplanıp getirildiğini de ekleyen Özel, "Onlar da gariban hatta köylü çocukları. Köylü çocuğuna köylüyü üç kuruş için dövdürenlere lanet olsun. Kendisi de köylü olan güvenliklere köylüye bunları yaptıran zihniyete yazıklar olsun" diye konuştu.