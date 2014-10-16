Zeytin ağaçları hukuksuz kesilen Yırcalılar: Evlatlarımız kesiliyor

Soma’ya bağlı Yırca’ya yapılması planlanan kömürlü termik santrali için Kolin A.Ş. tarafından zeytin ağaçlarının kesilmesi üzerine bir grup köylü eylem yaptı.



Kesilen zeytin ağaçlarını yanlarına alan köylüler, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ile birlikte otobüsle Manisa Valiliği önüne geldi. Köylü kadınlar ’Zeytinimi Kesme’, ’Zeytinime Dokunma’ pankartlarını açarak tepkilerini dile getirdi. Kesilen zeytin ağaçları, Valilik önüne bırakıldı.

'Tarım arazilerimiz neden yok ediliyor?'

Yırca Köyü sakinlerinden Sedat Sami Özdemir, köylerinin yakınında 2 termik santral bulunduğunu, üçüncüsünü istemediklerini ve zeytin ağaçlarının hukuksuzca kesilmesinin önlenmesi gerektiğini söyledi.



Özdemir, şöyle dedi: "Mağdur durumdayız. Motorlu testerelerle zeytinlik alanına girip, kanunsuz bir biçimde zeytin ağaçlarını kesiyorlar. Böyle bir şey yasal değilse neden kesiyorlar? Devletimiz bizi neden korumuyor? Devletimizin 3-5 çapulcu teröristin ayağına gidip pazarlığa oturuyor da köylüye gelip de neden bize yol göstermiyor? Neden bizimle anlaşmıyor? Bizim yaşama hakkımız yok mu? Bu tarım arazilerimiz neden yok ediliyor? Bizimle bile temasa geçmiyorlar."

'Yetiştirdiğimiz evlatlarımız kesiliyor'

Yırca Köyü sakinlerinden Nermin Kocaeri ise, zeytin ağaçlarını evlatları gibi gördüklerini anlatırken, "Yetiştirdiğimiz bu evlatlarımız kesiliyor. Bir çocuğun el ve ayağını kesebilir misin? Zeytinlerimizi çocuk gibi yetiştirdik. Malımızı, canımızı alıyorlar. Biz para pul değil, canımızı istiyoruz" dedi.

CHP'li Özgür Özel: Firma milis güçleri oluşturmuş

Acele kamulaştırmanın iptali için açılan davanın Danıştay 6’ncı Dairesi’nde görüldüğünü belirten CHP’li Özel, şöyle dedi: "Bu acele kamulaştırmaya karşı Danıştay 6’ncı Dairesi Kolin A.Ş.’nin savunmasını istedi. Yürütmeyi durdurmayla ilgili kararını vermek üzere firmaya 15 gün savunma süresi verdi. Bu 15 gün sonunda mahkeme bir karar verecek. Bu karardan önce firma usulsüz milis güçleri oluşturmuş. 4 tane adam var. Ellerinde elektrikli testere ve koşarak giderek, 10 saniyede bir ağaç kesiyorlar."

Vali Yardımcısı Yüce ile görüşen köylüler daha sonra geldikleri otobüsle Yırca’ya döndü.