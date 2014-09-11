'#zeytinhayattır deyin, nükleer santrala karşı olduğunuzu gösterin'

Ayvalıklı zeytin yetiştiricisi Salih Madra, hükümetin 25 dönüm altındaki zeytin arazilerinin imara açılması için başlattığı çalışmaya karşı change.org’daki imza kampanyasına destek çağrısı yaptı. “Zeytinsiz kahvaltıya hazır ol!” başlığıyla başlayan kampanyada 125 bini aşkın imza toplanırken, Madra, “Bu yasanın onaylanması ülkemizin zeytinliklerinin ölüm fermanının imzalanması gibi. Çünkü yasa bize diyor ki: Zeytinlikler 25 dönümün altındaysa sıradan bir toprak parçasıdır. Üzerine nükleer santral de yapılır kömür santrali de yapılır. Ve asıl can alıcı nokta Türkiye'deki zeytinliklerin ortalama büyüklüğü 10 dönüm. Bunu gerçekten kabul edecek miyiz? Hayır, asla! Bunun için başlattığımız imza kampanyasına katılarak siz de #zeytinhayattır deyin, zeytin yerine nükleer santral istemediğinizi gösterin” dedi.

Salih Madra’nın Ayvalık Zeytin Yağ Üreticileri Birliği adına yaptığı açıklama şöyle:

Kampanyaya destek vermek için tıklayınız.

Yaz bitti… Meclis tatilden dönmek üzere… Giderayak Türkiye’nin zeytinliklerinin imara açılmasını mümkün kılacak bir yasa tasarısı ortaya atıldı. Amaç belli: Termik santrallerin ve nükleer santrallerin önünü açmak.

Hemen, şimdi kampanyaya imzanızı atarak zeytini yaşatmak için çıktığımız yolda bize destek verin.

Sevgili Arkadaşlarım,

Şu ana kadar 112 bin kişi Ayvalık Zeytin Üreticileri adına başlattığım kampanyaya imza atarak destek verdi.

Bu sayıyı arttırabilmemiz için yardımınıza çok ihtiyacımız var. Bu büyük yanlışı çok geç olmadan durdurabileceğimize inanıyoruz. Bir yandan imza kampanyasını gündemde tutarken bir yandan da sürekli komisyon toplantılarına katılıyorum. Yani imza sayısı arttıkça sesimiz orada daha gür çıkıyor. İşte bu yüzden bunları okuduğunda imza atman önemli.

Zeytin dünyanın belki de en mucize bitkisi ve bizim ülkemizde bu kadar bol ve ucuz olması bize doğanın bir hediyesi. Bu mucize gıda sofralarımıza bu kadar ucuz gelebildiği için çok şanslıyız. Türk mutfağının baş tacı zeytin ve zeytinyağı çocuklarımıza yedirebileceğimiz en besleyici şeylerden biri değil mi?

Bu yasanın onaylanması ülkemizin zeytinliklerinin ölüm fermanının imzalanması gibi. Çünkü yasa bize diyor ki: Zeytinlikler 25 dönümün altındaysa sıradan bir toprak parçasıdır. Üzerine nükleer santral de yapılır kömür santrali de yapılır. Ve asıl can alıcı nokta Türkiye'deki zeytinliklerin ortalama büyüklüğü 10 dönüm.

Bunu gerçekten kabul edecek miyiz?

Hayır, asla! Bunun için başlattığımız imza kampanyasına katılarak siz de #zeytinhayattır deyin, zeytin yerine nükleer santral istemediğinizi gösterin.

Meclis açıldığında, bugüne kadar imzasını atan 100.000’den fazla kişinin Türkiye’nin zeytinliklerinden vazgeçmek istemediğini görecekler. Ama sesimiz daha gür çıkabilir. Çıkmalı. Hadi meclis açılana kadar bol bol imza biriktirelim. Hep birlikte imza sayısını 2 katına çıkarmak için uğraşalım. Eşimizle, dostumuzla konuştuğumuzda ‘sen daha imzalamadın mı?’ diye soralım. Meclisin açılmasına sayılı günler kala ne istediğinizi lütfen şimdi söyleyin ki daha sonra ‘keşke’ demeyelim. Hepimiz şunu iyi bilelim: Zeytini ve zeytinyağı olmayan Türkiye farklı bir Türkiye olacak.

Geç olmadan imzanızla kampanyaya destek vermenizi tüm kalbimle tekrar rica ediyorum ve zaman ayırıp okuduğunuz için teşekkür ediyorum.

Sağlıcakla