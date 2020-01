Termik santral için hukuksuz ağaç kesimi

Soma'nın Yırca köyüne kurulması planlanan kömürlü termik santral için, Kolin Şirketler Grubu bu sabah saatlerinde yine hukuksuz bir biçimde 86 ağacı kesti. Bu kez iş makineleri yerine gizlice elektrikli testere ile zeytinlik alana giren şirket çalışanlarının daha fazla ağaç kesmesi, köylülerin jandarmayı çağırması ile önlendi. Soma İlçe Tarım Müdürlüğü, olay yerinde, tarım alanlarına zarar verildiği ve ağaç kesimi ile ilgili tutanak tuttu.

Yeşil Gazete’nin haberine göre, Greenpeace Avukatı Deniz Bayram konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Bugün, Yırca köyü yakınlarındaki zeytinlik ve tarım alanlarında bir kez daha suç işlendi. Manisa’daki tüm idari birimlere yaptığımız başvurular ile tarım alanları ve zeytinlik alanların korunması için tedbir alınması talebimize rağmen, ‘cezasını öderim, ağaçları da keserim’ yaklaşımı ile hukuksuz ağaç kesimi devam ediyor. Valilik başta olmak üzere tüm idari birimleri hukuksuz ağaç kesimi ve tarım alanlarının tahrip edilmesine karşı görevlerini yerine getirmeye ve yetkilerini kullanmaya çağırıyoruz.”

Geçtiğimiz ay da 13 ağaç kesilmişti

Şirket 17 Eylül gece yarısı da yine hukuksuz bir biçimde alana girerek iş makineleriyle 13 ağacı yıkmıştı. Köylüler, o günden beri zeytinliklerini korumak için alanda nöbet tutuyor.

Bugün ayrıca, santralin Çevresel Etki Değerlendirmesi Süreci’yle ilgili de bir skandal ortaya çıktı. Greenpeace’in sorduğu sorulara Tarım Bakanlığı tarafından verilen yanıtlara göre, Manisa Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinde görüş bildirmemiş. Oysa Müdürlük, ÇED sürecinde oluşturulan İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu’nun üyesi olarak belirlenmişti.

‘Şirket köylüleri arazilerden çıkardı’

Greenpeace Avukatı Deniz Bayram, “Yırca Köyü yakınında kurulmak istenen bu kömürlü termik santral, bölgedeki üçüncü santral olacak. Sağlık yönünden ciddi tehlikeler oluşturmasının yanı sıra, tarım ve zeytinlik alanları üzerinde yapılması planlanıyor. Böyle bir tabloda, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ÇED sürecine dahil edilmemesi kabul edilemez. Manisa İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olumsuz görüş yazısını Mart ve Haziran aylarında yazmış fakat bu olumsuz görüş ÇED sürecine yansımamış. Hukuka uygun olarak yazılan bu yazılar nerede ve neden ÇED sürecine dahil edilmedi? Tarım ve zeytinlik alanların bu tür yatırımlara açılması ile ilgili hukuki düzenlemeler açık ve net. Bu nedenle de Tarım Bakanlığı nezdinde Manisa İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü kararını olumsuz olarak bildirdi. Bu projeyle ilgili her adımda bir diğer hukuksuzlukla karşı karşıya kalıyoruz. Geçtiğimiz ay gece yarısı dozerler zeytin ağaçlarını kesti, şirket köylüleri arazilerden çıkardı, tel örgü çekti, güvenlik kulübesi yerleştirdi ve dozerler her an orada, elinde testereler ile kişiler ağaç kesimi yapıyor ama acele kamulaştırma kararı hukuka aykırı, imar planı yok ve şimdi öğreniyoruz ki, meşru bir ÇED süreci de yok, alanın tarım dışı amaçla kullanım izni de yok” dedi.