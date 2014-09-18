Soma'da termik santral için ağaç kesimine 'dur' dediler

Manisa'nın Soma İlçesi'ne yapılacak üçüncü termik santral için Kolin Şirketler Grubu'nun, acele kamulaştırma sürecinde olan zeytinliklerde gece yarısı ağaç kesim çalışmalarına başlaması tepkilere neden oldu.

DHA'nın haberine göre, köylüler, iş makinalarının çalışmasını engelleyerek, zeytinlikte nöbete başladı, dayanışma ve direniş çağrısı yaptı. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel de Soma'ya gelerek köylülerle dozerlerin önüne geçip, destek verdi.

Bakanlar Kurulu tarafından 10 Mayıs 2014 tarihinde alınan kararla, Soma'da binlerce metrekarelik alanda bulunan zeytinlik, Soma Kolin Termik Santrali'nin yapımı için acele kamulaştırıldı. Greenpeace'in Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na yaptığı başvuru ile acele kamulaştırılan bu alanların zeytinlik olduğu ortaya çıkmış ve bunun hukuka aykırı olduğu ileri sürülüp, kamuoyuyla paylaşıldı. Bunun üzerine, Soma'ya yapılacak bu üçüncü termik santralin kurulacağı Yırca Mahallesi ile bu santrale verilecek kömürün bulunduğu saha olan Deniş Mahallesi'nde oturanlar zeytinliklerin kamulaştırılmasına, geçen 1 Eylül'de düzenledikleri eylemle tepkilerini dile getirip, acele kamulaştırma sürecinin iptali için dava açtı.

Davaya rağmen Kolin Şirketler Grubu, zeytinliklerin çevresini, 5 gün önce tel örgü ile çevirdi. Zeytinliklerin bulunduğu Yırca Köyü sakinleri ve Greenpeace yetkilileri, Soma Kaymakamlığı ve Soma Belediyesi'ni durumdan haberdar edip, Kolin Şirketler Grubu'nun zeytinlik alanlara zarar vermesi olasılığına karşı gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Gece yarısı dozerler zeytinliklere girdi

Dava sonuçlanmadan ve acele kamulaştırma süreci tamamlanmadan şirketin zeytinliklerin çevresine tel örgü çekmesinin hukuka aykırı olduğu savunulurken, dün gece yarısı Kolin Şirketler Grubu'nun iki iş makinası köye gelerek zeytinlik alanda kesim işlerine başladı. Köylüler bu duruma tepki gösterdi. Çevre örgütü Greenpeace'in avukatları da köye geldi. Davaya itiraz için 7 günlük sürenin dolmadığını bu nedenle kesim yapılamayacağı belirtildi. Ancak, buna rağmen iş makinelerinin çalışmakta ısrarcı olması üzerine gerginlik görüldü.

Milletvekili Özel de köylülerle dozerlerin önüne geçti

Ağaç kesiminin yapıldığı zeytinlik alanda bahçeleri bulunan 20 kadar köylü, iş manikalarının önüne geçip, çalışmalarına engel oldu. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel de ilçeye gelerek köylülerle birlikte iş makinalarının önüne geçip, çalışmasına izin vermedi. İki iş makinası ve işçiler, köy dışına çıkartılırken, jandarma olayların daha fazla büyümemesi için önlem aldı. Köylüler, dozerleri durdurmadan önce, makinaların 20 ağacı kestikleri belirlendi. Ağaçların kesildiği zeytinliğin önünde nöbete başlayan köylüler, dayanışma ve direniş çağrısında bulundu.

Yırca Mahallesi Muhtarı Mustafa Akın, "Dava süreci devam ederken iş makinalarının zeytinliklere girmesi yasalara aykırı. Ağaç katliamına asma izin vermeyeceğiz. Sonuna kadar davamızın arkasındayız" dedi.