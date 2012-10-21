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Büyükşehir Yasası ile zeytinlik, bağ, bahçe ve tarlalara el mi konulacak?

Havutça, 'Büyükşehir Belediye Yasası; memleket meselesi'

21 Ekim 2012 23:14

Hülya Karabağlı

Ankara

 

CHP İçişleri Komisyonu Üyesi, Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, Büyükşehir Belediye Yasası’nda çok çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. Tasarı, TBMM’den geçip yasalaştığı takdirde, köyün gelirine bağışlanan zeytinlik, bağ, bahçe ve tarlalara el konulabilir. Havutça, “Köyün ortak malları belediyeye devredilecek. Ortak alınan meralar, zeytinlikler, bağ ve bahçeler ellerinden alınabilir”. Havutçu’ya göre, bu düzenleme ‘memleket meselesi’.

 

'700- bin 1300 yıllık kültürel mirasa darbe'

 

TBMM, İçişleri Komisyonu’nda muhalefetin baskısına rağmen Büyükşehir Yasası’nın görüşmeleri sona doğru ilerliyor. CHP, yasanın neler getirip götürdüğünü  belde belde  gezerek anlatmaya başladı. Komisyon üyesi, Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, T24’e, tasarının, belde,  köyleri kapatacağını, tüzel kişiliklerini sona erdireceğine dikkat çekti. Seçim bölgesi Edincik beldesinden örnek veren Havutça, “ 700 ve 1300 yıllık beldelerimiz kapatılacak!” dedi.

 

'16 bin 82 köy mahalle olacak'

 

Tasarı, bin 591 belde belediye, 16 bin 82 köyün tüzel kişiliğini sonlandırıyor. Bir gecede mahalleye dönüştürüyor. 29 ilde il genel meclisleri kapatılacak. Büyükşehir  sınırları il sınırını kapsayacak şekilde genişletiliyor. Bu,  ‘il idaresi sistemini ortadan kaldırıldığı’ gerekçesiyle  en çok eleştiren düzenleme.

 

'CHP, Anayasayı işaret ediyor!'

 

CHP, “Köy tüzel kişiliği dayanağını anayasanın 127. maddesinden alır. Köy, mahalli idare teşkilatının en küçük yerleşim yeri, muhtar ile tüzel kişiliğe sahiptir. Köyler, 442 sayılı Köy kanunu ile merkezi idareyle olan ilişkileri düzenlenmiştir. Bu kanuna göre, nüfusu 2000′den aşağı olan yerler köydür. Köyü, muhtar ve köy ihtiyar meclisi (azalar) idare eder. Köyün bir kanunu vardır. Bir bütçesi vardır. Beldeler ve köyler kapatılarak, tüzel kişilikleri sona erdirilerek yok edilirken halkın elinden seçtikleri belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, köy muhtarları, köy azaları eliyle yürütülen karar alma süreçleri, demokratik hak ve kararları, bütçeleri, yaşam kaliteleri, örf ve adetleri, gelenekleri, hatta ve hatta köyün gelirine bağışladıkları zeytinlik, bağ bahçe ve tarlaları, ellerinden alınacak, gasp edilecektir.” açıklamasında bulundu.

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