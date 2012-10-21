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Kentsel dönüşüm kredisi alacaklar hangi ücretleri ödemeyecek?

Evleri için güçlendirme kredisi kullanacak vatandaşlar 50 bin, konut ve iş yerini yeniden yapmak isteyen vatandaşlar 100 bin lira kredi çekebilecek

21 Ekim 2012 19:32

 

Kentsel dönüşüm kredilerinde, sözleşme, noter, tapu ve belediye harçları, damga ve veraset intikal vergileriyle döner sermaye gibi ücretleri vatandaş ödemeyecek.
 
Duygu Can'ın AA'da yer alan haberine göre; Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Karara göre, güçlendirme, konut ve iş yeri yapım kredisinin şartları belirlendi. 
 
 
Buna göre, güçlendirme kredisi kullanacak vatandaşlar 50 bin, konut ve iş yerini yeniden yapmak isteyen vatandaşlar 100 bin lira kredi çekebilecek. Güçlendirme ve konut yapım kredisinin yüzde 4'ünü, iş yeri yapım kredisinin de yüzde 3'lük kısmı devlet tarafından karşılanacak.
 
Vatandaş, bankadan 10 yıllık planlama doğrultusunda, 100 bin lira çekmesi halinde Bakanlık'tan yaklaşık 25 bin lira faiz desteği alacak.
 

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