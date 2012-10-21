Mahalle bir gecede park oldu!

Fethiye'de yaklaşık 500 dönümlük arazide uygulanan imar planıyla evlerinin yol ve park alanlarına verilerek deniz kıyısından kovulduklarını iddia eden vatandaşlar, eylem yaptı.

Muğla’nın Fethiye İlçesi Çiftlik Beledesi’nin denize kıyısı bulunan Koca Çalış Mevkii’nde arazileri olan vatandaşlar, yeni imar uygulamasıyla evlerinin ellerinden alındığını iddia etti. Uygulamaya tepki gösteren 50’ye yakın arazi sahibi, yeni imar planı ve ’18 uygulaması’na tepki gösterdi.

Vatandaşlar, Çiftlik Belde Belediyesi’nin bölgede deniz manzaralı, üzerinde evlerin bulunduğu yaklaşık 500 dönümlük araziyi, imar tadilatıyla yol ve park alanları içinde bıraktığını söyledi. Yeni uygulamayla birlikte evlerinin yıkılacağını öne süren bölge sakinleri, ayrıca aynı bölgedeki arazilerin beldenin başka bölgelerine taşınarak, deniz kıyısının ellerinden alındığını söyledi. Yeni uygulamaya itiraz için Çiftlik Belediyesi’ne giden vatandaşlar, itiraz süresi içinde uygulamanın gözden geçirilmesini talep etti, ancak ret cevabı aldı.

Belediye başkanına rant iddiası

Yeni uygulamayla Belediye Başkanı Halil Doğan’ın, beldenin başka yerlerinde bulunan 23 parselini, 5 dönümlük tek parsel halinde deniz kıyısında topladığını gördüklerini öne süren vatandaşlar, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi. Büyük bir rantın ortasında kaldıklarını ve mağdur olduklarını söyleyen vatandaşlar, imar uygulamasının iptalini istedi. Yeni imar uygulaması sırasında kendilerine hiçbir duyuru yapılmadığını belirten vatandaşlar, değerli arazileri gasp etmek için tüm haklarının ellerinden alındığı iddiasında bulundu.

’Arazilerimiz değersizleştirildi'

Çiftlik Beldesi sakinlerinden Osman Demirci, mağdur olduklarını anlattı. Bölgedeki tapulu arazilerinin başka bir alana kaydırılarak değersizleştiğini söyleyen Demirci, "Buradaki uygulama tamamen gizli yapıldı. Burada büyük rant döndüğü kanaatine vardık. Belediyeye yönelik gerekli denetimin, ihtiyaç varsa da soruşturmanın bir an önce yapılmasını istiyoruz" dedi.

Emekli öğretmen ve emlakçı Kemal Gültaç ise imar ve ’18 uygulaması’nın vatandaşları mağdur ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Burası deniz kenarı ve değerli olduğu için zenginler parsel toplayıp, arazilerini imar uygulaması ile deniz kenarına getirdi. Yol ve park alanları köy sakinlerinin evlerinin üzerinden geçirilerek, bizi buradan uzaklaştırmak istiyorlar. Ben ömrüm boyunca Türkiye’nin hiçbir yerinde böyle bir imar uygulaması görmedim. Vatandaşın haberi olmadan gizlice imar uygulaması yapılıyor. Yetkililer bu konuya bir an önce el koymalı."

İptali için Danıştay'a başvurdular

Konuyu yargıya taşıdıklarını ve Danıştay’a planın iptali için başvurduklarını kaydeden vatandaşlar, gerekirse konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne götüreceklerini belirtti. Vatandaşlar, alkış ve sloganlarla uygulamayı protesto ettikten sonra dağıldı.