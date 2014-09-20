Greenpeace, zeytinlikleri yok edecek termik santral projesine 'dur' demek için Soma'da

Greenpeace'in İzmir'de bulunan Rainbow Warrior (Gökkuşağı Savaşçısı) gemisinin kaptanı ve mürettebatı, 17 Eylül 2014 gecesi Kolin Şirketler Grubu tarafından bölgede kömürlü termik santral kurmak amacıyla zeytinliklere girmesini engellemeye çalışan bölge halkına destek vermek için Soma'nın Yırca köyüne gitti. Greenpeace ekibi mücadeleye desteklerini zeytinlikerin önünde, 'Kömür için zeytine kıyma, yanındayız Soma' yazılı pankart açarak gösterdi.

Kolin Şirketler Grubu 17 Eylül gecesi acele kamulaştırma sürecinde olan zeytinliklere iş makineleriyle girerek 13 ağacı dozerlerle yerinden sökmüştü. Ağaçların sökülmesine tepki gösteren köylüler bu sürecin durdurulması için 18 Eylül'de Kolin Şirketler Grubu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Köylüler daha sonra kendilerine destek vermeleri için Greenpeace'in Rainbow Warrior (Gökkuşağı Gemisi) ekibine çağrıda bulundu.

Köylülerin çağrısına yanıt veren Rainbow Warrior gemisinin kaptanı Peter Willcox Soma ziyaretinin ardından şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye'ye ilk 18 yıl önce kömürü protesto etmek için gelmiştim. Geri gelmek benim için zordu çünkü o dönemde kömüre karşı yeterince mücadele ettiğimizi düşünmüyordum. Fakat, Yırca halkıyla tanıştığımda, kömüre karşı mücadeleyi birlikte sürdüreceğimizi görmek bana moral verdi. Greenpeace, adından da anlaşılacağı gibi bir çevre ve barış örgütü. Yırcalı köylüler de bize barışın simgesi olan zeytin dalı vermek istedi. Ancak geldiğimizde gördük ki kömür santrali uğruna dozerler zeytin ağaçlarını yıkmış, barışın simgesi zeytin dallarını kırmış. Biliyoruz ki Yırca köylüleri bu ölüm saçan kömür santralinin yapımını engelleyecekler. Eğer kepçeler tekrar gelirse, Greenpeace zeytin ağaçlarını savunmak için Yırcalılarla birlikte olacak. Rainbow Warrior mürettebatı Yırca köyüne destek vermekten mutluluk duyuyor."

Yırca Köyü Muhtarı Mustafa Akın da olay hakkında acele kamulaştırmaya yönelik şunları söyledi: "Burada termik santral kurulmasına karşı başlatılan davalar sonlanana kadar köylü arazisini koruyacak. Arazinin tamamı bize aittir. Rainbow Warrior mürettebatının bizimle kurduğu dayanışma için teşekkür ederiz ve yanımızda duran diğer kurumlar için teşekkür ederiz. Tarımla ilgili çalışmalar sürdüren bütün kurum ve kuruluşların desteğini bekliyoruz. Talebimiz, acele kamulaştırmanın iptal edilmesi ve buraya termik santral yapılmaması."

Eylül ayı başında Greenpeace, yerel halkla birlikte, zeytinliklerin acele kamulaştırılmasının;

- Anayasa’nın 45. Maddesi uyarınca;

“Devlet tarım arazileri ile çayır ve meraların amaç dışı kullanılmasını ve tahribini önlemek, tarım ve hayvancılıkla uğraşanların işletme araç ve gereçlerinin ve diğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırır.”

- 3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı, Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanun’un 17. Maddesi uyarınca;

“Devlet, zeytinciliğin ıslahı, yeni zeytin dikim alanlarının tespiti zeytin dikim ve yetiştirilmesinin teşviki ile verimin arttırılması, hastalık ve zararlılarla mücadele ile ürün elde etmekte masrafları azaltıcı araç ve gereçlerin imal ve ithalinde gerekli kolaylıkları sağlar.”

- 3573 Sayılı Zeytincilik Islahı, Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanun’un 20. Maddesi uyarınca;

“Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin vegatatif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkarak tesis yapılamaz ve işletilemez. Bu alanlarda yapılacak zeytinyağı fabrikaları ile küçük ölçekli tarımsal sanayi işetmeleri yapımı ve işletilmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın iznine bağlıdır.

Zeytincilik sahaları daraltılamaz. (…) Bu halde dahi kesin zaruret görünmeyen zeytin ağacı kesilemez ve sökülemez.”

- 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’na göre, acele kamulaştırma ancak yurt savunması, olağanüstü haller söz konusu olduğunda gerçekleştirilebilir. Kömüre dayalı termik santraller ne yurt savunması ile ilgilidir ne de olağanüstü haller söz konusudur. Mevcut olan tek yaklaşım, 3. Kişi lehine tesis edilen bir işlemdir.

aykırı olması nedeniyle dava açmıştı. Dava henüz sonuçlanmadı.