'Planlanan 80 kömürlü termik santral yapılırsa her yıl 4100 kişinin erken ölecek'

Greenpeace Akdeniz, 2010 yılında 7900 kişi hayatını kaybetmesine neden olan kömürlü termik santrallerin sağlık etkileri konusunda Sağlık Bakanlığı’nı harekete geçmeye çağıran yeni bir kampanya başlattı.”Birgün ver!” adıyla yürütülen kampanyada “Kömürlü termik santrallerin, yarattığı hava kirliliğiyle insan ömründen çaldığı hatırlatılarak, insan hayatında bir günün bile değerli olduğunun vurgulanması” amaçlanıyor.

www.birgunver.org üzerinden yürütülen kampanyaya imza verenler, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’na gönderdiği çağrı metninde, halk sağlığını tehdit eden enerji projelerinin planlanma, izin ve denetim süreçlerinde Sağlık Bakanlığı’nın karar verici bir kurum olmasını talep ediyor.

Greenpeace’in, Stuttgart Üniversitesi ile birlikte hazırladığı ‘Sessiz Katil’ raporuna göre, 2010 yılında var olan kömürlü termik santraller nedeniyle 7900 kişi hayatını kaybetti. Planlanan yaklaşık 80 kömürlü santral gerçekleşirse her sene ömrümüzden 39.000 yaşam yılı daha çalınacak ve 4100 erken ölüm daha gerçekleşecek.

Greenpeace İklim ve Enerji Kampanyası Sorumlusu Pınar Aksoğan, “Günümüzde sağlıklı bir yaşam için çevresel şartların ne kadar önemli olduğu kanıtlandı. Bunların başında da temiz hava geliyor. Hava kirliliğine yol açan birçok faktör olsa da; oranlara baktığımızda fosil yakıt kullanımının hava kirliliğinde öncelikli sebeplerden biri olduğunu görebiliyoruz. Özellikle kömürlü termik santrallerin bacalarından çıkan ve filtrelenmesi mümkün olmayan partikül maddeler halk sağlığı için büyük bir tehlike oluşturuyor. Başlattığımız kampanya ile halk sağlığını ve temiz hava soluma hakkını korumak adına Sağlık Bakanı’nı eyleme çağırıyoruz. Halk sağlığını tehdit eden enerji projelerinin planlanma, izin ve denetim süreçlerinde karar verici bir kurum olmasını talep ediyoruz. Aynı zamanda mevcut ve potansiyel hava kirliliğinin yarattığı sağlık sorunları ile mücadele için acil eylem planının oluşturulmasını istiyoruz” dedi.

6 Eylül Cumartesi gününden beri İstanbul’da olan Rainbow Warrior gemisi, kömürlü termik santrallerin sağlık etkilerine dikkat çekmek için Karadeniz, Çanakkale ve İzmir turuna yarın başlayacak.

