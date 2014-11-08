T24 LogoT24 Logo
Çevre

'6 bin ağaç gittiyse, buraya 16 bin ağaç dikeceğiz'

Yırca'da termik santral kurulması planlanan alanda hukuksuz olarak kesilen 6 bin ağacın yerine yenileri dikilmeye başlandı

08 Kasım 2014 20:00

Manisa'nın Soma ilçesi Yırca Mahallesi'nde, termik santral kurulması planlanan alandaki 6 bin kadar zeytin ağacı, cuma sabaha karşı dozerlerle sökülmüştü. Yırca muhtarı Mustafa Akın, Türkiye'nin her yerinden zeytin fidanları gönderildiğini belirterek, "6 bin gittiyse 16 bin dikeriz" diye konuştu.

Mahalle sakinleri, gece boyunca, Danıştay’ın termik santralle ilgili yürütmeyi durdurma kararının mutluluğunu buruk da olsa yaşadı, yeni güne ise, amaçlarına ulaşana kadar mücadelelerine devam etme kararıyla başladı.

Günün ilk ışıklarının ardından zeytin nöbetinin tutulduğu alandaki kalabalık, her geçen saat onlara destek veren kişilerin katılımıyla arttı. Greenpeace üyeleri de mahalleliye destek verdi. Mahalle sakinleri ise, alandakilere lokma ve aşure dağıttı.

Al Jazeera'dan Turaç Top'un haberine göre, arazilerine yeniden giren mahalle sakinleri, şirket tarafından zeytinliklerin etrafının çevrildiği jiletli telleri elleriyle söktü.

Alkışlarla, cuma gününün aksine hiçbir güvenlik görevlisinin olmadığı alana giren mahalleli, sökülen ağaçların yerine yeni zeytin fidanlarını dikti.

 

Türkiye'nin dört yanından fidanlar gönderiliyor

 

Mahalle muhtarı Mustafa Akın, Danıştay’ın kararının, mücadelelerinin dönüm noktası olduğunu dile getirdi ve şunları söyledi: “Dün (cuma), gün boyunca farklı duyguları bir arada yaşadık. Önce üzüldük sonra sevindik. Danıştay’ın kararı, mücadele azmimizi artırdı. Bizim için dönüm noktası oldu. Ağaçlar gitti ama toprağımız hâlâ orada duruyor. Önümüzde 10-15 yıl yaşayacağımız bir mağduriyet var ama o topraklar bizim. Yeni fidanlarımızı dikmeye başlıyoruz. Sökülenlerin yerine daha fazlasını dikeceğiz.

6 bin gittiyse 16 bin dikeriz. Türkiye’nin dört bir yanından zeytin fidanları gönderiliyor. Sağolsunlar, bize destek çok fazla. Ancak asıl amacımız, termik santral planının iptal edilmesi. Bunun içinde ne gerekiyorsa yapıp mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz”

 

'Pes ettiririz zannettiler'

 

Yırcalı öğretmen Ayşegül Ersoy da, yaşananlara tepkili. Ersoy, “Bizler için önemli olan iptal kararı. Bu topraklar, gerçek sahibine bırakılsın. Termik santral istemiyoruz. Şirket, nasıl oldu da, Danıştay kararını önceden öğrendi, geldi bu ağaçları söktü. Amaçları, insanları pes ettirmekti. Ama bunu yapamadılar, yapamayacaklar da. Mücadelemize devam edeceğiz. Torunlarımıza temiz bir hava bırakmak istiyoruz” diye konuştu.

Soma Kaymakamı Bahattin Atçı, zeytin ağaçlarının kesilmesine kendisininde üzüldüğünü, ortada bir mahkeme kararı olduğunu, dava sonuçlanana kadar şirketin şu an için bölgede bir faaliyette bulunamayacağını söyledi.

Şirketin mahkeme kararını bile beklemeden zeytinleri kesmesini yasadışı bulan mahalle sakinleri, hafta başında, şirket ve özel güvenlik görevlileri hakkında suç duyurunda bulunmayı da kararlaştırdı.

 

ETİKETLER

zeytinyırcasomafidandanıştaykolin

İlgili Haberler

Soma'da yerin altı ölüm, yerin üstü zulüm: 6 bin zeytin ağacı kesildi, köylüler barakaya kapatıldı, dayak yedi!

Yırca'da termik santral yapılmaya çalışılan arazide Kolin Grubu'nun özel güvenlik elemanları nöbet tutan mahalleliyi barakaya kapattı

'Kolin Şirketi Danıştay kararını biliyordu, ağaçları bu yüzden kesti'

Yırca Muhtarı Mustafa Akın, 6 bin zeytin ağacını kesen Kolin Şirketi'nin kaymakamla birlikte hareket ettiğini ileri sürdü

Kolin Şirketler Grubu: 6 bin ağacın kesilmesi hukuka uygun!

'Yapılan işlemler, acele kamulaştırma kararı ve bu karara istinaden hukuka uygun şekilde alınan mahkeme kararları ve buna uygun yapılan işlemlerdir'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24