'6 bin ağaç gittiyse, buraya 16 bin ağaç dikeceğiz'

Manisa'nın Soma ilçesi Yırca Mahallesi'nde, termik santral kurulması planlanan alandaki 6 bin kadar zeytin ağacı, cuma sabaha karşı dozerlerle sökülmüştü. Yırca muhtarı Mustafa Akın, Türkiye'nin her yerinden zeytin fidanları gönderildiğini belirterek, "6 bin gittiyse 16 bin dikeriz" diye konuştu.



Mahalle sakinleri, gece boyunca, Danıştay’ın termik santralle ilgili yürütmeyi durdurma kararının mutluluğunu buruk da olsa yaşadı, yeni güne ise, amaçlarına ulaşana kadar mücadelelerine devam etme kararıyla başladı.



Günün ilk ışıklarının ardından zeytin nöbetinin tutulduğu alandaki kalabalık, her geçen saat onlara destek veren kişilerin katılımıyla arttı. Greenpeace üyeleri de mahalleliye destek verdi. Mahalle sakinleri ise, alandakilere lokma ve aşure dağıttı.

Al Jazeera'dan Turaç Top'un haberine göre, arazilerine yeniden giren mahalle sakinleri, şirket tarafından zeytinliklerin etrafının çevrildiği jiletli telleri elleriyle söktü.



Alkışlarla, cuma gününün aksine hiçbir güvenlik görevlisinin olmadığı alana giren mahalleli, sökülen ağaçların yerine yeni zeytin fidanlarını dikti.

Türkiye'nin dört yanından fidanlar gönderiliyor

Mahalle muhtarı Mustafa Akın, Danıştay’ın kararının, mücadelelerinin dönüm noktası olduğunu dile getirdi ve şunları söyledi: “Dün (cuma), gün boyunca farklı duyguları bir arada yaşadık. Önce üzüldük sonra sevindik. Danıştay’ın kararı, mücadele azmimizi artırdı. Bizim için dönüm noktası oldu. Ağaçlar gitti ama toprağımız hâlâ orada duruyor. Önümüzde 10-15 yıl yaşayacağımız bir mağduriyet var ama o topraklar bizim. Yeni fidanlarımızı dikmeye başlıyoruz. Sökülenlerin yerine daha fazlasını dikeceğiz.



6 bin gittiyse 16 bin dikeriz. Türkiye’nin dört bir yanından zeytin fidanları gönderiliyor. Sağolsunlar, bize destek çok fazla. Ancak asıl amacımız, termik santral planının iptal edilmesi. Bunun içinde ne gerekiyorsa yapıp mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz”

'Pes ettiririz zannettiler'

Yırcalı öğretmen Ayşegül Ersoy da, yaşananlara tepkili. Ersoy, “Bizler için önemli olan iptal kararı. Bu topraklar, gerçek sahibine bırakılsın. Termik santral istemiyoruz. Şirket, nasıl oldu da, Danıştay kararını önceden öğrendi, geldi bu ağaçları söktü. Amaçları, insanları pes ettirmekti. Ama bunu yapamadılar, yapamayacaklar da. Mücadelemize devam edeceğiz. Torunlarımıza temiz bir hava bırakmak istiyoruz” diye konuştu.

Soma Kaymakamı Bahattin Atçı, zeytin ağaçlarının kesilmesine kendisininde üzüldüğünü, ortada bir mahkeme kararı olduğunu, dava sonuçlanana kadar şirketin şu an için bölgede bir faaliyette bulunamayacağını söyledi.

Şirketin mahkeme kararını bile beklemeden zeytinleri kesmesini yasadışı bulan mahalle sakinleri, hafta başında, şirket ve özel güvenlik görevlileri hakkında suç duyurunda bulunmayı da kararlaştırdı.