T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kolin'in işten çıkardığı güvenlikçiler: Bize emeklilik garantisi verdiler

Soma'nın Yırca Mahallesi'nde 6 bin ağacı hukuksuz olarak kesen Kolin Şirketler Grubu, 50'si özel güvenlik görevlisi 100 kişinin görevlerine son verdi

10 Kasım 2014 20:45

Manisa'nın Soma İlçesi Yırca Mahallesi'nde, 6 bin zeytin ağacının hukuksuz olarak iş makineleriyle kesilmesinin ardından termik santrali yapacak olan Kolin firmasında işten çıkartılan güvenlik görevlileri, kendilerine iş ve emeklilik garantisi verildiğini belirterek, kullanıldıklarını söyledi.

DHA'nın haberine göre, Kolin Grubu, geçen perşembe saat 20.00 sıralarında, santralin yapılacağı Yırca Mahallesi'ndeki zeytinliklerin bulunduğu bölgeye, ağaç kesimi yapmak üzere iki otobüs dolusu özel güvenlik görevlisi ve iş makinelerini gönderip, ağaç katliamı yaptı. Bölgede zeytinlerin kesilmemesi için 16 gündür nöbet tutan köylülerin direnişine rağmen, arazideki 6 bin zeytin ağacı iş makinelerince üzerlerindeki ürünüyle birlikte söküldü.

Bu sırada özel güvenlik görevlileri, biber gazı da kullandıkları arbede sırasında, mahalle sakinlerinden Mehmet Öksüz, Kamile Çiftçi, Kerem Özkılınç ile Yırca'da zeytinliği bulunan avukat Hasan Namak'ı, kelepçeledi. Ayrıca yine özel güvenlik görevlilerinin kullandığı ileri sürülen gaz fişeğinin kapsülünün isabet etmesi sonucu mahallelilerden Emin Özkılınç, başından yaralandı. 

6 bin zeytin ağacının kesilmesinin ardından Danıştay 6'ncı Dairesi'nden, "yürütmeyi durdurma" kararı çıktı. Bunun üzerine de, araziye çevreleyen tem örgütler köylüler tarafından söküldü. Yeni zeytin fidanları dikildi.

 

100 kişinin iş akdi feshedildi

 

Danıştay'ın, kararının ardından bugün öğle saatlerinde, Kolin firması yetkililerinin bölgedeki şantiyesinde, şantiye şefi, inşaat şefi ve güvenlik amiri çalışanlarla toplantı yaptığı öğrenildi. Danıştay'ın kararının ardından, firmanın da Bursa merkezli güvenlik şirketiyle olan sözleşmesini fesettiğini açıkladı. Bu karar sonrasında da kapatılacak olan şantiyedeki 50'si özel güvenlik görevlik görevlisi, geri kalanı inşaat işçisi olmak üzere yaklaşık 100 kişinin işine son verildiği öne sürüldü. 

İnşaat işçileri otobüslerle bölgeden uzaklaştırıldı. Duruma tepki gösteren güvenlik görevlileri ise şantiye şefi, güvenlik amirinin dışırıya çıkmasına izin vermedi.

Haklarının alıncaya kadar da protestolarına devam edeceklerini açıklayan bir güvenlik görevlisi telefondan DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bize iş garantisi, hatta emeklilik garantisi vererek buraya getirdiler. Ben mevcut işimden ayrılıp buraya geldim. Bizleri kandırıp köylülere saldırttılar. Onlarla karşı karşıya getirdiler. Sonra da kullanıp attılar. Bu böyle olamaz. Haklarımızı alıncaya kadar buradayız" dedi.
 

ETİKETLER

kolinyırcazeytinağaçgüvenlik

İlgili Haberler

'Kolin Şirketi Danıştay kararını biliyordu, ağaçları bu yüzden kesti'

Yırca Muhtarı Mustafa Akın, 6 bin zeytin ağacını kesen Kolin Şirketi'nin kaymakamla birlikte hareket ettiğini ileri sürdü

Kolin Şirketler Grubu: 6 bin ağacın kesilmesi hukuka uygun!

'Yapılan işlemler, acele kamulaştırma kararı ve bu karara istinaden hukuka uygun şekilde alınan mahkeme kararları ve buna uygun yapılan işlemlerdir'

Kolin Şirketler Grubu ekolojik dengeyi koruyormuş!

Yırca'da 6 bin zeytin ağacını kesen Kolin Şirketler Grubu, sosyal sorumluluk olarak yöresel kültürlere verilebilecek zararları önlemeyi amaçlıyormuş!

Danıştay'ın Yırca'da iptal gerekçesi: Zeytinlik alana termik santral yapılmasının kamuya yararı yok!

Danıştay, Yırca’da ağaçların kesilmesi sonrası yürütmeyi durdurma kararı almıştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24