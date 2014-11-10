Kolin'in işten çıkardığı güvenlikçiler: Bize emeklilik garantisi verdiler

Manisa'nın Soma İlçesi Yırca Mahallesi'nde, 6 bin zeytin ağacının hukuksuz olarak iş makineleriyle kesilmesinin ardından termik santrali yapacak olan Kolin firmasında işten çıkartılan güvenlik görevlileri, kendilerine iş ve emeklilik garantisi verildiğini belirterek, kullanıldıklarını söyledi.



DHA'nın haberine göre, Kolin Grubu, geçen perşembe saat 20.00 sıralarında, santralin yapılacağı Yırca Mahallesi'ndeki zeytinliklerin bulunduğu bölgeye, ağaç kesimi yapmak üzere iki otobüs dolusu özel güvenlik görevlisi ve iş makinelerini gönderip, ağaç katliamı yaptı. Bölgede zeytinlerin kesilmemesi için 16 gündür nöbet tutan köylülerin direnişine rağmen, arazideki 6 bin zeytin ağacı iş makinelerince üzerlerindeki ürünüyle birlikte söküldü.

Bu sırada özel güvenlik görevlileri, biber gazı da kullandıkları arbede sırasında, mahalle sakinlerinden Mehmet Öksüz, Kamile Çiftçi, Kerem Özkılınç ile Yırca'da zeytinliği bulunan avukat Hasan Namak'ı, kelepçeledi. Ayrıca yine özel güvenlik görevlilerinin kullandığı ileri sürülen gaz fişeğinin kapsülünün isabet etmesi sonucu mahallelilerden Emin Özkılınç, başından yaralandı.

6 bin zeytin ağacının kesilmesinin ardından Danıştay 6'ncı Dairesi'nden, "yürütmeyi durdurma" kararı çıktı. Bunun üzerine de, araziye çevreleyen tem örgütler köylüler tarafından söküldü. Yeni zeytin fidanları dikildi.

100 kişinin iş akdi feshedildi

Danıştay'ın, kararının ardından bugün öğle saatlerinde, Kolin firması yetkililerinin bölgedeki şantiyesinde, şantiye şefi, inşaat şefi ve güvenlik amiri çalışanlarla toplantı yaptığı öğrenildi. Danıştay'ın kararının ardından, firmanın da Bursa merkezli güvenlik şirketiyle olan sözleşmesini fesettiğini açıkladı. Bu karar sonrasında da kapatılacak olan şantiyedeki 50'si özel güvenlik görevlik görevlisi, geri kalanı inşaat işçisi olmak üzere yaklaşık 100 kişinin işine son verildiği öne sürüldü.

İnşaat işçileri otobüslerle bölgeden uzaklaştırıldı. Duruma tepki gösteren güvenlik görevlileri ise şantiye şefi, güvenlik amirinin dışırıya çıkmasına izin vermedi.



Haklarının alıncaya kadar da protestolarına devam edeceklerini açıklayan bir güvenlik görevlisi telefondan DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bize iş garantisi, hatta emeklilik garantisi vererek buraya getirdiler. Ben mevcut işimden ayrılıp buraya geldim. Bizleri kandırıp köylülere saldırttılar. Onlarla karşı karşıya getirdiler. Sonra da kullanıp attılar. Bu böyle olamaz. Haklarımızı alıncaya kadar buradayız" dedi.

