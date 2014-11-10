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Danıştay'ın Yırca'da iptal gerekçesi: Zeytinlik alana termik santral yapılmasının kamuya yararı yok!

Danıştay, Yırca’da ağaçların kesilmesi sonrası yürütmeyi durdurma kararı almıştı

10 Kasım 2014 15:37

6 bin zeytin ağacının kesilmesi sonrasında Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararı verdiği termik santral projesinde gerekçeli karar belli oldu. Danıştay'ın gerekçeli kararında, "kamu yararı kararı alınarak acelecilik yolu ile el konulan" Yırca'da "hiçbir kamu yararı yoktur" denildi.

Hürriyet'ten Banu Şen'in haberine göre, Greenpeace ve Yırca köylülerinin açmış olduğu davada Danıştay 6. Dairesi’nin oy birliğiyle aldığı kararın, sadece acele kamulaştırmanın yürütmesinin durdurulmasına değil, aynı zamanda Yırca’daki zeytinlik alanda Kolin Şirketler Grubu’nun planladığı santralin kurulamayacağına hükmettiği kaydedildi.

Danıştay vermiş olduğu kararında, son yasal düzenlemeler uyarınca, yürütmeyi durdurma kararına itiraz edilemeyeceğine de hükmetti. Greenpeace’in ve köylülerin avukatı Deniz Bayram “Görülmektedir ki, oybirliği ile alınan kararın gerekçesinin anlamı: zeytinliklerde termik santral yapılamaz. Bu karar, son  dönemde çeşitli tehditler ile karşı karşıya kalan Anadolu’nun zeytin ağaçlarının, maden, enerji, endüstri vb. yatırımlara karşı korunması anlamına gelir. Yırcalıların mücadelesi, en başından itibaren haklı ve meşru idi. Sesimizi hep duyurmaya çalıştık, tedbir alınmasını talep ettik, ancak sesimizin ısrarla duyulmaması ve tedbir alma yükümlülüklerinin yerine getirilememesi 6000 zeytin ağacına mal oldu. Kolin şirketi ve diğer kömür yatırımcıları sadece zeytin ağaçlarını kesmiyor, yarattığı hava kirliliğinin sağlığa etkisinden, iş güvenliği sağlanamayan madenciliğe kadar değişik şekillerde Türkiye’de binlerce insanın hayatına mal oluyor. Türkiye’nin diğer bölgelerinde aynı şeylerin yaşanmaması için önlemler alınması gerekiyor” dedi.

Danıştay, Yırca köylülerinin uzun yıllardır zeytincilikle uğraşan ve zeytinciliğin kendilerinden sonraki kuşaklara aktarımı için çalışan kişiler olduğu, Greenpeace hukuk derneğinin her türlü çevre sorunları ile ilgili her türlü idari dava açma konusunda yetkisinin bulunduğundan bahisle vermiş olduğu kararda aşağıdaki ifadelere yer verdi:

“Termik enerji santrali kurulacak olan alanın zeytinlik alan olması, bu alanda enerji santrali kurulmasına olanak sağlayan Yönetmelik hükümlerinin yürütmesinin durdurulması ve bu sahanın amacı dışında kullanılmasına izin verilmemesine karşın, taşınmazlar için kamu yararı kararı alınması ve acelecilik yolu ile el konulmasına olanak bulunmamasının yanı sıra, zeytinlik alanın oluşturduğu bütünlük ve dava dilekçesinde ileri sürülen hususlar dikkate alındığında, davacıların dava açma ehliyetinin bulunduğu, davanın süresinde açıldığı, aksi yönde iddiaların ise yerinde olmadığı görülmüştür. Termik santral yapılması amacı ile planlamaya konu edilemeyen ve bu amaçla kullanılmasına da izin verilmeyen alanda, kamu yararı kararı alınarak acele kamulaştırma yoluna gidilmesine mevzuata göre olanak bulunmadığından, dava konusu Bakanlar Kurulu Kararı’nda hukuka uyarlılık görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle, öngörülen koşullar oluştuğundan dava konusu bakanlar kurulu kararı ile acele idari işlemin yürütmesinin durdurulmasına, oybirliği ile karar verildi.”

 

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