Çaldağı'nda nikel çıkarmak için 2 milyon ağaç mı kesilecek?

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

TBMM Çevre Komisyonu Sözcüsü, CHP Çanakkale Milletvekili Mehmet Serdar Soydan, nikel çıkarma gerekçesiyle yapılacak işlemlerde Çaldağı’nda 2 milyon ağacın kesilebileceğini söyledi. Soydan, Çaldağı’nda şu anda 30-40 yaşındaki ağaçların kesildiğini, kesimin 70-80 yıllık ağaçlara doğru ilerlediğini söyledi. Soydan, nikel çıkarmak için dünyanın hiçbir yerinde kullanılmayan bir yöntemin uygulanacağına dikkat çekti. ‘Açık liç’denilen yöntem, üzeri açık devasa bir havuz içinde yaklaşık 800 bin tanker yükü sülfürik asit (18 milyon ton) kullanılarak nikel madeni elde ediliyor.

CHP Çevre Komisyonu Sözcüsü Çanakkale Milletvekili M. Serdar Soydan, komisyon üyeleri Emre Köprülü, Kemal Değirmendereli, Hilal Kaplan, Manisa Milletvekilleri Hasan Ören, Özgür Özel, Sakine Öz’den oluşan 7 kişilik heyetle Manisa Turgutlu Çaldağ bölgesini inceledi. Heyetin, tespitlerini komisyon sözcüsü M. Serdar Soydan, T24’e şunları anlattı:

'Çaldağı en verimli ova'

- Çaldağı Türkiye’nin en verimli ovalarının ortasında yer almaktadır. Bu ovalarda Turgutlu, Manisa, Alaşehir ve Salihli ovalarında Sultaniye üzümü, Akhisar ovası zeytinyağı üretimi ile Türkiye’nin tarım üretiminde çok özel bir yere sahiptirler.

'Sardes şirketini Balkan ülkeleri kovaladı'

- Sardes şirketi açık liç yöntemini daha önce kullanmak istediği Balkan ülkelerinde çok büyük problemler yaşayıp halktan gelen aşırı tepki sonucu, tabiri caizse bu ülkelerden kovulmuş durumdadır.

-Dünyada ilk defa Turgutlu'da, dolayısıyla Türkiye'de uygulanmak istenmesinin nedeni, bu projeye dünyanın hiç bir ülkesinde onay, şirkete de bu projeyle çalışma izni verilmemiş olması nedeniyledir.

'2 milyon ağaç kesilecek'

- Açık Liç Yönteminin Avantajları Nelerdir? Maliyeti düşük olduğu için tercih edilmektedir.Açık Liç Yönteminin Dezavantajları Nelerdir? Kullanılacak açık havuza alan açabilmek için (maden çıkarmak için değil) dağ üzerindeki ormanlık alandan 300bin-2 milyon ağacın kesilmesi gerekmektedir.

- Yöntemin aşırı su ihtiyacı yüzünden, ova zeminindeki yeraltı sularının havuzun ihtiyacı için kullanılması ve ovayı ve çevre il ve ilçeleri besleyen su kaynaklarının kuruması söz konusudur.

'18 milyon tonluk asit havuzu'

-Bu yöntem ile dünyada daha önce hiçbir yerde nikel çıkarılmamıştır. 15 yıllık işletme süreci sonunda, şirketin faaliyetleri tamamlandığında Çaldağında nasıl kurtulunacağı belli olmayan dev çukurlar, dev atıklar ve sülfürik asit havuzu kalacaktır.

- Maden çalışmaya başlayınca 18 milyon ton sülfürik asit içeren, açık sülfürik asit havuzundan sülfürik asit sızmasından ve oluşacak asit yağmurlarından dolayı Akhisar, Alaşehir, Salihli, Turgutlu ve Manisa’dan İzmir’e kadar uzanan coğrafya büyük tehdit altındadır. Kısa bir süre içinde tüm Gediz havzasının yaşanmaz hale gelmesi söz konusudur