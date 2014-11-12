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Çevre

Mudanya'da site inşaatı için zeytin ağaçları dozerle söküldü

Bursa'da zeytinciliğin merkezi Mudanya'da bina inşaatı için 100 kadar zeytin ağacı dozerlerle söküldü

12 Kasım 2014 18:36

Bursa'nın Mudanya İlçesi'nde yapılacak site için zeytin bahçeleri söküldü.

Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Doç. Dr. Ertuğrul Aksoy, zeytinin merkezi Bursa'da zeytin alanı envanterinin bugüne kadar yapılmadığını, toplam zeytin alanı tespit edilmediği için nerede, ne kadar ağacın kesildiğini tam olarak bilemediklerini söyledi.

DHA'nın haberine göre, Türkiye'nin zeytin ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Bursa'da, zeytin bahçeleri, konut inşaatları için iş makinaları ile yok ediliyor. Mudanya'nın Güzelyalı Mahallesi'nde yapılacak site için zeytin bahçelerinin kısa sürede sökülmesi, tepkiye neden oldu.

TMMOB'a bağlı Ziraat Odası Bursa Şube Başkanı Doç.Dr. Ertuğrul Aksoy, kentin tümü kapsayan bir zeytin alanı envanteri bulunmadığını söyledi.

Bu çalışmanın yapılması için defalarca Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'ne başvurduklarını anlatan Aksoy, şöyle dedi: "Bu çalışma yapılmadı. Büyükşehir Yasası ile birlikte bu çalışmanın Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğünde yapılması gerekiyor. Özellikle Orhangazi, Mudanya ve Gemlik gibi ilçelerimiz zeytin üretiminin merkezi konumunda. Yapılması gereken bu çalışmaya biz de destek vermek istiyoruz."

 

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