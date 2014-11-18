Biga'da 360 bin ağaç kesilme tehlikesiyle karşı karşıya

Soma Yırca’da 6 bin zeytin ağacının mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen köklenmesi Türkiye’nin gündemine otururken Çanakkale Biga Yarımadası’nda ormanlık alanlara kurulmak istenen termik santrallar 360 bin ağacı tehdit ediyor.

Biga Yarımadası’nın kuzey sahillerinde ormanlık alanlara termik santral inşa etmek için yapılan 6 başvuruya bakanlık onayı çıkması durumunda kesilecek ağaç sayısı toplam 361 bin 924 olarak hesaplandı.

Cumhuriyet gazetesinden Aykut Küçükkaya’nın haberine göre, termik santrallar 4 bin 700 dönümden daha büyük bir orman alanını kalıcı olarak tahrip edecek. Termik santralların yapılması yalnızca ormanları değil, tüm dünyada koruma altına alınan Akdeniz foklarını da tehdit edecek. Marmara’da kalan son birkaç Akdeniz foku mağarasının üzerine yapılmak istenen termik santral limanları bu fokların sonsuza dek Marmara’da yok olmasına neden olacak. Termik santralların yapılmak istendiği bölge 2013 yılında Akdeniz Foku Araştırma Grubu tarafından hazırlanan rapora göre “Önemli Akdeniz Foku Yaşam Alanı” olarak belirlenmiş. Akdeniz Fokları, Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından yayımlanan “Kırmızı Liste”de soyu kritik derecede tehdit altında olan tür olarak sınıflandırıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yapılan ÇED başvuruları şirketlerin bölgede ağaç kıyımına hazırlandığını gösteriyor. Filiz Kirazlıdere Elektrik Üretim AŞ, Sarıkaya Karaburun Elektrik Üretim AŞ, DD Elektrik Üretim ve Enerji Yat. A.Ş., Biga Enerji Elektrik Üretim AŞ, Naren Enerji Elektrik Üretim AŞ’nin birer ikişer termik santralı için yaptıkları başvurulara önümüzdeki süreçte onay çıkması durumunda yüzbinlerce ağacın katledileceği hesaplandı. Karabiga Belediye Başkanı Muzaffer Karataş, geçen hafta termik santral inşa etmek isteyen şirketler tarafından tehdit edildiğini açıklamıştı. Karataş termik santral kurmak isteyen şirket sahiplerinin kendisine “Ya siz bununla ilgili bir plan yapın ya da biz zaten daha üstten bununla ilgili planları yapar önünüze koyarız” dediklerini söylemişti.