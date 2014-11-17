6 bin zeytin ağacının katledildiği Yırca'da hava kirliliği normalin 2 katı!

Kolin Termik Santral Projesi nedeniyle 6 bin zeytin ağacının kesildiği Yırca’da termik santraller halk sağlığını da tehdit ediyor. Greenpeace tarafından yapılan 24 saatlik hava kirliliği ölçümlerinde, köydeki hava kirliliğinin Dünya Sağlık Örgütü’nün güvenilir olarak belirttiği günlük limitlerin iki katından fazla olduğu ortaya çıktı. Ölçümlerde ince partikül madde değerlerinin bazı anlarda, günlük sağlık sınırının beş katına kadar yükseldiği de görüldü.

Yeni santral kirliliği daha da arttıracak

Greenpeace Araştırmacısı Buket Atlı, kirliliğin en büyük nedenlerinden birinin, Yırca köyünün yanı başında Avrupa'nın en çok can alan ikinci santrali olan Soma kömürlü termik santrali olduğunu belirterek planlanan yeni santralin tamamen iptal edilmesi gerektiğini ifade etti.

Köyde kanser çok yaygın

Köyde KOAH ve akciğer kanserinin çok yaygın olduğunu ifade eden Yırca Köyü Muhtarı Mustafa Akın da “Son 15 gün içinde iki kişi akciğer kanserinden öldü. Bunun nedenleri hem santralden çıkan gaz, hem de santralin kül barajı. Nefes alamıyor, çamaşır asamıyoruz. Çocuklar da etkileniyor. Küçük çocuklarda astım ve bronşit çok var” şeklinde konuştu.

Partikül madde nedir?

Greenpeace’in ölçümünü yaptığı Partikül Maddeler (PM 2,5), kömürlü termik santrallerin yaydığı, kum tanesinden bile daha küçük, gözle görünemeyen ama akciğerlere nüfus ederek akciğer ve solunum yolu rahatsızlıkları, kalp ve damar hastalıkları ve kanser gibi pek çok sağlık sorununa neden olan tehlikeli bir maddedir.

Avrupa Çevre ve Sağlık Örgütü’nün (HEAL) 2013 tarihli raporuna göre bu maddeler, kömürlü termik santrallerden çıkan kirletici maddeler içinde ozonla birlikte en tehlikeli olanı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği günlük kılavuz değer PM 2,5 için 25 ug/m3 şeklindedir. Yırca köyünde yapılan 1 günlük PM 2,5 ölçümünün ortalaması 54,64 ug/m3 şeklinde.

Greenpeace’in bu yıl Mayıs ayında yayımladığı Sessiz Katil raporuna göreyse 2010 yılında Soma Termik Santrali’nden kaynaklı hava kirliliği 1340 erken ölüme yol açtı.